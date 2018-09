Susanne Bier-komedie bliver til musical

Susanne Biers film »Den skaldede frisør« bliver til en musical.

Det oplyser Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Susanne Bier, der har vundet flere priser for sine film, skal selv stå bag musicalen. I ryggen har hun produktionsselskabet The One and Only Company.

Musicalen får samme navn som filmen.

Thomas Helmig skal lave musikken. Den aarhusianske musiker har tidligere arbejdet sammen med Bier. Det var da han lavede titelnummeret til succesfilmen "Den eneste ene".

På scenen får Silas Holst, Maria Lucia, Niels Olsen ansvaret. Xenia Lach Nielsen skal spille hovedrollen Ida.

Den eneste genganger fra filmen bliver Bodil Jørgensen.

Ud over Bodil Jørgensen prydede Pierce Brosnan, der også har spillet James Bond, Trine Dyrholm og Paprika Steen filmens rolleliste.

Instruktøren er godt tilfreds med, at hun nu kan genoptage samarbejdet med Thomas Helmig.

»Thomas er helt sin egen, og alligevel føler jeg et kunstnerisk slægtskab med ham, som gør, at jeg er sikker på, at hans sange til 'Den skaldede frisør' vil gøre musicalen endnu mere gribende end filmen,« siger Bier i pressemeddelelsen.

Helmig sagde »ja« inden Bier havde gjort hendes forespørgsel færdig, fortæller han.

»Susanne og jeg taler på mange måder samme sprog, så jeg glæder mig til at springe på hovedet ned i den her musical,« siger han i meddelelsen.

Susanne Bier har sammen med sin faste manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen skrevet manuskriptet til musicalen.

Musicalen får premiere 5. marts 2020 i Falkoner Salen på Frederiksberg og 24. april 2020 i Musikhuset i Aarhus.

Holdet bag har også planer om at sende musicalen afsted til udlandet.

»Den skaldede frisør« skal instrueres af Frede Gulbrandsen, der har stået i spidsen for blandt andet »Røde Orm«.

/ritzau/