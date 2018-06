Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier ønsker mindre druk

Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier opfordrer i et fælles brev landets gymnasier til at tage aktivt stilling og tage ansvar for at få skabt sunde rammer for eleverne i forhold til alkohol og rygning.

Ifølge Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier har der på visse gymnasier udviklet sig en uheldig festkultur med alkohol og rygning i fokus.

Brevet er fredag sendt ud til landets gymnasierektorer. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

»Vi ser desværre en gruppe i gymnasiet, der drikker rigtigt meget, og det må jo ikke blive dem, der sætter dagsordenen for resten af eleverne,« siger Niels Sandø, der er konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Foruden mindre druk skal gymnasierne forebygge, at unge begynder at ryge, står der i brevet.

»Vi er alvorligt bekymrede for de unges rygning, hvor vi ser en stigning i andelen af nye rygere.«

»Det er en kedelig udvikling, som det er vigtigt, at gymnasierne forholder sig til,« siger Niels Sandø.

Opfordringen til gymnasierne er at indføre røgfri skoletid. Her må der ikke ryges i skoletiden. Hverken på eller uden for matriklen.

Med en røgfri skoletid undgår man, at unge begynder at ryge. Og det begrænser rygningen for dem, der allerede ryger, er meldingen.

Brevet sendes ud nu, så der kan tages stilling til emnet, før nye elever begynder efter sommerferien.

»Vi har som sektor et ansvar for at etablere nogle rammer for de unge, som kan sikre et godt og udviklende fagligt miljø og understøtte det generelle dannelsesprojekt, som gymnasierne står for,« står der i brevet:

»Den linje skolen lægger i forhold til sociale arrangementer som fester, introture, studieture, fredagscaféer mv. får stor indflydelse på de unges rusmiddelkultur og videre indflydelse på elevkulturen og elevernes fællesskaber og læring.«

»Her har særligt skolens alkoholpolitik en afgørende betydning,« står der endvidere.

/ritzau/