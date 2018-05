Sundhedsordførere om selvmordsmanual: Grotesk og dybt problematisk

Læger for Aktiv Dødshjælp har offentliggjort en manual, hvor de detaljeret vejleder i at begå selvmord med almindelige medikamenter. Sundhedsordførere er rystede og vil have Sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at gå ind i sagen.