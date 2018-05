Styrelse vil lukke landets ældste muslimske friskole

Tiden rinder ud for DIA Privatskole 29. maj.

Hvis ikke skolens ledelsen før denne dato kommer med indsigelser, der får Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at ændre mening, falder hammeren.

Tilsynet med de frie og private skoler under Undervisningsministeriet skriver til DIA Privatskole i en såkaldt påtænkt afgørelse, at styrelsen vil stoppe udbetalingen af statstilskud fra og med 1. juni 2018.

Derudover påtænker Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) »at træffe afgørelse om, at skolen ikke længere er omfattet af friskolelovens regler om frie skoler og dermed ikke kan modtage tilskud,« som det står i brevet med den påtænkte afgørelse til DIA Privatskole, som Berlingske har fået aktindsigt i.

I praksis betyder det, at foreningen bag DIA Privatskole mister retten til at drive skole. DIA Privatskole, som ifølge skolens hjemmeside har 357 elever, har de seneste år modtaget mellem 16 og 19 mio. kroner i statsstøtte årligt.

»Styrelsen har foretaget en samlet vurdering af skolen, og finder ikke, at skolen lever op til friskolelovens krav om, at en fri grundskole skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse,« lyder det i en skriftligt kommentar fra konstitueret direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Martin Larsen:

»Styrelsen har særligt lagt vægt på, at skolens virke gennem længere tid har været præget af stridigheder mellem to grupperinger blandt forældrene på skolen, og at skolen som følge heraf flere gange har måttet aflyse undervisning og holde skolen lukket. Det er således ikke styrelsens opfattelse, at skolen kan sikre børnene trygt undervisningsmiljø, som kan skabe rammerne for elevernes udvikling af demokratisk dannelse.«

I december og januar eskalerede striden mellem forældre og skolens bestyrelse, og en dag troppede en gruppe forældre op på skolelederens kontor, og souschefen tog flugten gennem et vindue.

STUK-direktøren bemærker derudover, at styrelsen »ikke er betrygget i, at skolen lever op til kravet om, at en fri grundskoles undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Styrelsen har her særligt peget på mangler i forhold til de praktisk/musiske fag.«

I brevet til ledelsen på DIA Privatskole lægger STUK ikke skjul på, at tilsynet er blevet opmærksom på DIA Privatskole »bl.a. på baggrund af meqdiedækning«.

Tidligere har BT beskrevet særlige regler på DIA Privatskole for pigers påklædning, påfaldende høje karakterer i faget idræt og en muslimsk forenings magt på skolen.

Berlingske har uden held forsøgt at indhente en kommentar fra ledelsen på DIA Privatskole.

Flere muslimske friskoler lukket

Berlingske har tidligere afdækket forholdene på en række muslimske friskoler. Bl.a. at personer med forbindelse til en verdensomspændende islamisk organisation købte den muslimske friskole Nord-Vest Privatskole i Københavns Nordvestkvarter.

Få dage efter fandt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på et tilsynsbesøg undervisningsmateriale med referencer til væbnet og militant jihad. Sagerne har været medvirkende til, at skolen i efteråret 2017 mistede statsstøtten og nu har drejet nøglen om.

Også Al-Salam Skolen i Odense mistede sidste år sit statstilskud. Senest lagde tilsynet op til at tage tilskuddet fra landets første muslimske gymnasium, Hindholm STX, der siden er lukket.

Desuden har landets største muslimske friskole Iqra Privatskole på Nørrebro gennem en længere periode været under skærpet tilsyn, efter Berlingske i maj 2017 afdækkede, at viceskolelederen rådede unge muslimer til at undgå ikke-muslimske venner.

Sagen kulminerede i december 2017, hvor tilsynet i en såkaldt påtænkt afgørelse meddelte, at skolens tilskud ville bortfalde, fordi tilsynet i dets gennemgang af sagen havde fundet en lang række dybt kritisable forhold. Men efter en udskiftning i skolens bestyrelse har skolen fået lov at fortsætte.

Også dagbladet BT har beskrevet en række forhold på bl.a. Al Quds Skole i København. Her kom det frem, at skolelederen havde delt materiale på sociale medier, der ifølge en ekspert ikke kunne ses som andet end støtte til terrororganisationen Hamas.

Sagerne medførte, at regeringen for anden gang på under to år i november 2017 vedtog en række stramninger i tilsynet med landets fri- og privatskoler.