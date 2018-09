Styrelse sender direkte opfordring til rektorer: I kan straffe elever for puttemiddage

Det indskærpes nu over for landets gymnasierektorer, at de kan sanktionere over for elever, der arrangerer såkaldte puttemiddage – også selv om de finder sted i elevernes fritid.

Det fremgår af et hyrdebrev, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt ud til lederne af de gymnasiale uddannelser på baggrund af den seneste uges mediedækning af puttemiddage på nordsjællandske gymnasier.

»Det, som kan synes uskyldigt og som en måde at byde velkommen til nye elever, bliver i stedet en popularitetskonkurrence, hvor man – for at præstere godt – bliver udsat for nogle ting, som jeg ikke synes, at nogen unge skal udsættes for,« siger børne- og socialminister, Mai Mercado (K), til Berlingske.

I medierne har gymnasierektorer udtrykt deres uvilje imod puttemiddage - men flere har samtidig udtrykt magtesløshed og tvivl om, hvordan de skal gribe ind over for fænomenet. Styrelsen slår derfor nu fast, at skoleledelsen kan og bør gribe ind med sanktioner, såfremt puttemiddagene har en uheldig indvirkning på undervisningsmiljøet.

»Det er styrelsens forventning, at skolerne også er klar til konkret at tage de nødvendige sanktioner i brug i forhold til adfærd, der har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet (…), f.eks. udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer på skolen, herunder skolefester, samt i alvorlige tilfælde bortvisning fra uddannelsen«.

Puttemiddagene kom atter i mediernes søgelys, da BT afslørede grænseoverskridende og seksualiserede aktiviteter under puttemiddage afholdt af elever på Rungsted Gymnasium. Her skulle udvalgte 1.g-piger blandt andet slikke flødeskum af 3.g-drenges overkroppe og stikke en agurk, med et påmonteret kamera, ned i halsen.

Senest har Berlingske kunne fortælle, at fænomenet eksisterer på en lang række gymnasier nord for København.

Puttemiddage har det tilfælles, at en lille eksklusiv gruppe elever fra 1.g udvælges til at deltage i eller agere tjenere under middage arrangeret af 3.g-elever. Eleverne udvælges på baggrund af deres udseende og popularitet. Ofte involverer middagene seksualiserede lege og ritualer.

I september 2017 blev bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser opdateret, således at det blev muligt at sanktionere elever for deres adfærd i fritiden, hvis adfærden havde en direkte indflydelse på undervisningsmiljøet. Det er den ændring, som styrelsen nu minder gymnasierektorerne om i det udsendte hyrdebrev:

»Det fremgår direkte af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, at gymnasiale institutioner kan formulere deres lokale studie- og ordensregler således, at ordensreglerne også omfatter elevernes adfærd uden for skolen, herunder i deres fritid«.

Allerede i weekenden opfordrede undervisningsminister Merete Riisager (LA) i B.T. rektorerne til at gøre brug af sanktionsmulighederne:

»Hvis eleverne overskrider den grænse, som begivenhederne på Rungsted Gymnasium er et eksempel på, så skal de træde ind. Det kan være i form af, at man udelukker fra fester eller giver karantæne fra undervisningen. I værste fald kan man bortvise, men det er ikke mig, der skal udmåle raten.«