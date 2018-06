Studenter chikaneres med æg og vandballoner

Nyudklækkede studenter i det danske sommervejr gør mange i godt humør.

Men ikke alle er tilsyneladende lige begejstrede. Fredag oplevede Københavns Vestegns Politi hele seks tilfælde, hvor personer angreb studentervogne med kasteskyts.

Og lørdag kan Københavns Politi konstatere ét lignende tilfælde.

»Vi har lige fået en anmeldelse om, at der er blevet kastet med æg efter en vogn,« siger vagtchef Henrik Svejstrup.

Fredag havde Københavns Politi ingen problemer, og det kan skyldes, at politiet var forberedte.

»Vi havde indsat lokalbetjente til fods i de områder, hvor det kunne være relevant,« siger Henrik Svejstrup.

Gerningsmændene er på fri fod. Det er uvist, hvad motivet er.

Fredag modtog Københavns Vestegns Politi seks anmeldelser om chikane af studenter. Det fik politiet til at komme med en opsang på Twitter.

»Til jer, der chikanerer vores studenter rundt omkring i politikredsen ved at kaste æg, vand, sten og kanonslag: STOP JER SELV! Det er ikke i orden at ødelægge en glad og festlig dag for de unge mennesker! Vi er derude og gør, hvad vi kan for at fange jer,« skrev politiet.

Det var primært æg og vandballoner, der blev kastet.

»Men vi hørte også om et tilfælde, hvor der blev kastet med en sten, som dog heldigvis ikke ramte,« fortæller vagtchef Lars Guldborg.

Han tilføjer, at politiet lørdag ikke indtil videre har oplevet problemer.

