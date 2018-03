Striden om Amager Fælled fortsætter: Nyt byggefelt i spil

Efter efterårets slåskamp om placeringen af et omstridt boligbyggeri på Amager Fælled i København, er der nu et nyt byggefelt i spil. De blå partier vil imidlertid have noget retur, hvis de skal hjælpe overborgmester Frank Jensen til et flertal.