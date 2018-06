Stort havbrug beskyldes for ulovlig produktion

Et af landets største havbrug, Hjarnø Havbrug ved Horsens, beskyldes af Danmarks Sportsfiskerforbund for i årevis på en række områder at have overtrådt miljølovgivningen. Derfor er forbundet nu gået til politiet.

Sidste år kom det frem, at havbruget i flere år havde opdrættet tusindvis af sølvlaks, der naturligt hører hjemme i Stillehavet, ulovligt i Horsens Fjord.

Derfor satte Danmarks Sportsfiskerforbund gang i en større kulegravning. Det er dokumentationen herfra, som nu overdrages til Sydøstjyllands Politi.

Ifølge sportsfiskerne har havbruget i årevis blandt andet produceret langt flere fisk, end miljøgodkendelserne tillader.

- Blandt striben af potentielle overtrædelser, som vi peger på, er overproduktion nok den værste, for det kan medføre en stor ekstra udledning af forurenende stoffer til vandmiljøet, siger Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund retter også en alvorlig kritik mod Hedensted Kommune for i årevis ikke at have reageret.

Lene Tingleff (V) er formand for teknisk udvalg i Hedensted Kommune. Hun mener, at havbruget har levet op miljøgodkendelsen og de gældende miljømæssige krav.

- Vi har ikke fundet anledning til at tro, at der er overproduktion, siger hun i en skriftlig kommentar.

Efter et udslippet af sølvlaks i 2017 lovede daværende miljøminister Esben Lunde Larsen (V) i januar i år en kulegravning og en undersøgelse af, om der findes andre lignende sager.

Den kulegravning ventes der stadigt på. Derfor har Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen netop stillet en række spørgsmål til Lundes afløser, Jakob Ellemann-Jensen (V), for at få sat skub i sagen.

Folketinget har vedtaget en omdiskuteret lov, der skal bane vej for flere danske havbrug. Blandt de 37 ansøgninger er flere fra Hjarnø Havbrug.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Hjarnø Havbrug eller Sydøstjyllands Politi.

/ritzau/