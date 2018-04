Stort hævnporno-site lukket ned - tre personer anholdt

Tusindvis af billeder og videoer af især unge kvinder og piger er de seneste år uden ofrenes samtykke blevet delt og byttet, som var det fodboldkort eller andre samleobjekter på hjemmesiden Anon-IB.

Men nu er det slut. Hollandsk politi slog denne uge til og konfiskerede sitets servere efter mere end et års efterforskning. Sitet er lukket ned, og ind til videre er tre personer fra Holland anholdt.

Efter aktionen mod Anon-IB har politiet fattet mistanke mod yderligere to personer, som fortsat er på fri fod.

Sagen begyndte, da det hollandske cybercrime-hold efterforskede en sag om en ung kvinde, som under et hackerangreb havde fået sine billeder stjålet.

Politiet kom i den forbindelse på sporet af en 31-årig mand, som viste sig at være i besiddelse af en større mængde såkaldt hævnporno - ulovligt anskaffet billedmateriale af især unge kvinder og piger, som ikke har givet samtykke til distribution af materialet.

Det viste sig, at den 31-årige havde kommunikeret med en række andre mænd på Anon-IB.

En talsperson fra det hollandske politi bekræfter overfor tech-sitet Motherboard, at ordensmagten har taget kontrol over sitet.

Hollands politi udelukker ikke, at der vil komme flere anholdelser i sagen.

Ifølge Motherboard var Anon-IB formentlig det største site til deling af såkaldt hævnporno, og af samme grund har nyheden fra Holland vakt glæde.

»Her hos BADASS er vi virkelig glade for at se, at politimyndighederne har hørt vores bøn og endelig gjort noget ved dette website. Anon-IB var en kræftknude på internettet, og den skulle fjernes,« lyder det ifølge Motherboard fra Katelyn Bowden, som står bag anti-hævnporno-initiativet BADASS.

Allerede få timer efter lukningen er de lyssky aktiviteter flyttet til andre dele af internettet.

Berlingske har tidligere - uden at nævne navnet på Anon-IB-sitet - beskrevet, hvordan brugere på Anon-IB har delt billedmateriale af danske piger og kvinder mod deres vilje, og hvordan dansk politi har stået magtesløse overfor opgaven med at stoppe det.

Sidste år stod 11 unge kvinder, som har fået delt billedmateriale på bl.a. Anon-IB, således frem i Berlingske med deres historie.

»Inde på sider for deling af nøgenbilleder kunne jeg se, hvordan fremmede mænd beskrev mig som klam og prostitueret. Det værste for mig var at se, hvordan de forvrængede billederne ved at sætte dem ind i en helt forkert kontekst. Pludselig var jeg bare et objekt,« lød det eksempelvis fra 21-årige Hannah.

Siden har dansk politi sat hårdt ind mod den såkaldte hævnporno, og i en konkret sag har politiet sigtet mere end 1.000 unge for deling af seksuelt krænkende billed- og videomateriale af personer under 18-år i den såkaldte Umbrella-sagen.

De første Umbrella-sager er ført ved retten, og senest er en 22-årig mand blevet frifundet for distribution af børneporno i Østre Landsret. Den unge mand blev i byretten idømt ti dages betinget fængsel, men landsretten dømte ham i stedet for blufærdighedskrænkelse med en bøde på 2.500 kroner, fordi den 22-årige angiveligt ikke vidste, at personerne på videomaterialet var under 18 år.