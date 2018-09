Stormen Knud ændrer retning inden fredagens landgang

Det varslede stormvejr i Vest- og Nordjylland fredag kommer til at berøre en mindre del af det nordvestlige og nordlige Jylland, end DMI forudså torsdag.

Det oplyser meteorolog Anja Bodholdt fra DMI tidligt fredag morgen.

»Lavtrykkets bane ser ud til at have ændret sig en smule op mod det sydlige Norge,« siger Anja Bodholdt om stormen, som har fået navnet Knud.

»Styrken af stormen vil være den samme, men fordi lavtrykkets retning har rykket sig, vil stormens udbredelse i det vestlige og nordlige Jylland være knap så stor som tidligere forventet,« siger hun.

DMI fastholder dog sit kategori 2-stormvarsel for dele af Nord- og Vestjylland gældende fra omkring fredag middag.

Varslet gælder Vendsyssel, Jammerbugt, Thisted og Lemvig. Her vil man kunne opleve vindstød af orkanstyrke.

Det kan medføre, at tagsten blæser af hustage, store grene knækker og træer kan vælte. Samtidig er meldingen fra DMI, at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.

I den vestlige del af Limfjorden varsler meteorologerne om forhøjet vandstand omkring Nissum Bredning.

/ritzau/