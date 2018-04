Store regionale forskelle: Se, hvor mange klip politiet har givet i din region

Der er store forskelle på, hvor mange klip i kørekortet politiet giver bilister rundt om i landet.

Sidste år gjorde særligt hovedstadsområdet og Sydjylland sig uheldigt bemærket. Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet netop har offentliggjort.

I alt blev der i 2017 uddelt 62.727 klip i kørekortet for hastighedsforseelser i Danmark. Af dem blev knap hver sjette uddelt i hovedstadsområdet med 7.143 i Københavns Politikreds og 3.458 hos Vestegnens Politi.

Rigspolitiets opgørelse over antallet af klip i kortet for hastighedsforseelser fordelt på landets politikredse ser således ud:

Nordsjælland: 5.724

Københavns Vestegn: 3.458

København: 7.143

Sydsjælland og Lolland-Falster: 6.335

Midt- og Vestsjælland: 2.559

Fyn: 5.144

Nordjylland: 6.779

Østjylland: 5.091

Midt- og Vestjylland: 7.518

Sydøstjylland: 8.714

Syd- og Sønderjylland: 4.037

Bornholm: 225

Administrerende direktør hos Rådet for Sikker Trafik Mogens Kjærgaard Møller understreger, at tallene ikke er udtryk for, at bilisterne i hovedstadsområdet og Sydjylland har dårligere adfærd i trafikken end andre.

»Vi kan ikke sige, at danskere fra Fyn har bedre adfærd end dem fra Sønderjylland,« siger han og kommer med et bud på, hvad de store forskelle i landets politikredse skyldes.

»Det, man kan sige om trafikkontrol i al almindelighed, er, at det er initiativsager. Så hvis den enkelte kreds har været meget optaget af andre opgaver, f.eks. bevogtningsopgaver, er der tilsvarende færre ressourcer at gøre godt med til fartkontrol på vejene,« siger Mogens Kjærgaard Møller.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter for at høre politiets bud på de store forskelle.

Rådet for Sikker Trafik fører i øjeblikket en kampagne sammen med 90 kommuner for at gøre bilister opmærksomme på speedometeret. I den forbindelse er der opsat 5.000 skilte langs de danske landeveje.

En central del af kampagnen »Sænk farten – før det er for sent« er at sætte fokus på, at det ikke kun er tårnhøje hastigheder, der fører til trafikulykker. I seks ud af ti dødsulykker på landeveje har hastighedsoverskridelsen været på mindre end 20 km/t, oplyser Rigspolitiet.

I denne uge sætter politiet også særligt fokus på fartkontrol, og derfor vil der være flere fotovogne og mobile kontroller end vanligt flere steder.

