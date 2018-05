Store bandedag: Sager mod 14 bandemedlemmer er afgjort i tre retssale

Folk fra bandemiljøet skaber arbejde også i retssystemet, og fredag er ingen undtagelse. Her er der truffet afgørelse i tre forskellige sager med i alt 14 mænd fra Loyal To Familia.

I Helsingør er fire mænd blevet frifundet for en anklage om afpresning og vidnetrusler. I stedet er retten nået frem til, at der var tale om trusler på livet.

»Anklageren krævede fængsel i et år og ni måneder til min klient, men han fik tre måneder«, siger en af de tiltaltes forsvarere, advokat Ulrik Sjølin.

De fire har tilbragt cirka et halvt år som varetægtsfængslede og har altså været frihedsberøvet for længe. Tre af dem erkender at tilhøre Loyal To Familia.

Vinden blæste den stik modsatte vej, da Københavns Byret skrev retshistorie og idømte en LTF'er fængsel i 20 år.

Billal Nabil Hassan forsøgte at dræbe to tilfældige cyklister på Nørrebro i København. Desuden bragte han tre andres liv i fare, da han affyrede i alt 11 skud, har retten slået fast.

Straffen er blevet ekstraordinær lang, fordi byretten har brugt en særlig bandeparagraf. Når personfarlige forbrydelser sker i forbindelse med gruppers voldelige konflikter, kan straffen fordobles i forhold til det normale niveau.

I den tredje sag var ni andre LTF'ere på anklagebænken. Her drejede tiltalen sig om besiddelse af en maskinpistol og en pistol, som ifølge politiet var såkaldte puljevåben, som skulle bruges i en konflikt med Brothas.

Kun tre af de ni er skyldige, fastslog et nævningeting i Københavns Byret i en kendelse. De får dom på mandag.

/ritzau/