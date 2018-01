Stor virak: Puigdemont er landet i Danmark

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont er netop ankommet til Danmark, hvor interessen for hans besøg er stor.

Puigdemont skulle således sno sig i gennem et massivt presseopbud, da han for få minutter siden kom ud i ankomsthallen i Københavns Lufthavn.

Til spørgsmål på både spansk og engelsk og med kameralinser til alle sider, gik Puigdemont uden at fortrække en mine gennem ankomsthallen og direkte ud i en ventende bil.

»Det her viser, at der er opmærksomhed omkring Puigdemonts besøg,« siger Berlingskes udsendte Uffe Taudal.

Der er i øjeblikket en spansk arrestordre på den catalanske separatistleder, som har været i eksil i Belgien siden oktober.

De spanske myndigheder har tidligere ligeledes haft udstedt en europæisk arrestordre på Puigdemont, men den blev annuleret i december.

Søndag oplyste chefen for den spanske anklagemyndighed dog, at den vil bede undersøgelsesdommeren i sagen om at udstede en ny europæisk arrestordre, hvis den catalanske separatistleder forlader sit eksil i Belgien og rejser til Danmark.

Der er ifølge Københavns Politi ikke på nuværende tidspunkt nogen arrestordre på Puigdemont, og derfor kunne han gå direkte gennem lufthavnen, hvor dansk politi var til stede for at sørge for, at Puigdemont kunne komme gennem lufthavnen og ud til sin ventende bil.

Hvordan de danske myndigheder vil reagere på en ny europæisk arrestordre på den catalanske separatistleder, er uvist.

Justitsministeriet henviser alle spørgsmål i sagen til Rigsadvokaten, hvor man ikke har kommentarer til, hvorvidt man har modtaget en henvendelse fra de spanske myndigheder. Ifølge Berlingskes oplysninger har Rigsadvokaten været i kontakt med spanske myndigheder hen over weekenden.

Carles Puidgemont lander i København for at deltage i en debat på Københavns Universitet kl. 14, hvor han vil komme med sit syn på den politiske situation i Catalonien.

Puidegmont ventes at blive i landet til tirsdag, hvor det færøske folketingsmedlem Magni Arge har inviteret ham til et møde på Christiansborg. Hverken politikere fra regeringspartierne eller fra Socialdemokraterne vil deltage i mødet, fordi de ikke vil blande sig i interne spanske anliggender.

Blå bog: Carles Puigdemont Casamajó Navn: Carles Puigdemont Casamajó Alder: Født 29. december 1962 (54 år). Fødested: Født i Amer i den spanske region Catalonien. Er bosat i Girona. Uddannelse: Har læst catalansk filologi, der er studiet af en kulturs sprog, historie og litteratur. Karriere: Blev i 1983 ansat som journalist på den catalanske avis El Punt Avui, hvor han senere blev chefredaktør. Blev i 2006 valgt til det catalanske parlament. Var borgmesterkandidat i Girona i 2007, 2011 og 2015. Fik posten efter de to sidstnævnte valg. Indsat som præsident i Catalonien i januar 2016. Civilstand: Er gift med rumæneren Marcela Topor, som han har to døtre med. Kilder: Cataloniens regering, dpa. /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks