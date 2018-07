Stor stigning i antal sigtelser for seksualforbrydelser

De første tre måneder af 2018 har budt på lige så mange sigtelser for seksualforbrydelser som hele 2017. Det skriver Politiken, der har gransket tal fra Rigspolitiets database.

Ifølge den er der i de første tre måneder af 2018 rejst 3945 sigtelser for seksualforbrydelser.

Seksualforbrydelser dækker over kriminalitet som voldtægt, hævnporno, pædofili og blufærdighedskrænkelser.

»Det er en voldsom stigning, og den kan i langt overvejende grad tilskrives kriminalitet på internettet, hvor vi generelt oplever en høj vækst,« siger kommunikationsdirektør i Rigspolitiet Anders Frandsen til Politiken.

»Sigtelserne i 2018 dækker særligt over hævnpornosager, hvor man deler pornografisk materiale af en person uden tilladelse, såvel som sædelighedsforbrydelser, der begås online,« forklarer han.

Han vurderer, at der både er tale om en stigning i den form for kriminalitet men også en stigning i andelen af forulempede, der vælger at gå til politiet.

Antallet af anmeldelser er da også steget til 1398 i de første tre måneder af 2018, et hop på 31 procent sammenlignet med samme periode i 2017.

»Den seneste tids øgede fokus på for eksempel hævnporno betyder, at flere finder modet og viljen til at anmelde det.«

»Det er vi rigtigt glade for, for det giver os mulighed for at efterforske og bekæmpe de her uacceptable handlinger,« siger Anders Frandsen til avisen.

2018 har været præget af det store Umbrella-sagskompleks, hvor krænkende videoer blev delt flittigt blandt unge i specielt Nordsjælland.

Politiet har sigtet flere end 1000 unge for børneporno ved gennem sociale medier at have delt videoerne af to 15-årige.

Ni sager har kørt ved byretterne, og syv af sagerne har været forbi landsretten. De hårdest straffede har fået over en måneds fængsel.

/ritzau/