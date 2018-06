Stoffer og ulovligt arbejde: Sådan forløb Distortion på Vesterbro

København. I alt er 17 personer anholdt i løbet af torsdagens gadefest Distortion på Vesterbro i København.

Sådan lyder opgørelsen fra Københavns Politi natten til fredag. Det fortæller vicepolitiinspektør Riad Tolba, som samtidig konstaterer, at arrangementet er forløbet uden de store udfordringer.

»Der har været rigtig mange mennesker samlet, men det hele er gået rigtig fint,« siger han.

Københavns Politi vurderer, at der til dagens arrangement har været »et godt stykke under 100.000 mennesker« samlet i bydelen. De foregående år har vurderingen lydt, at der har været omkring 100.000 festivalgæster om dagen.

Blandt de 17 anholdte torsdag er to anholdt for tyveri, fem på mistanke om salg af euforiserende stoffer, tre for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, en for overtrædelse af våbenloven i form af besiddelse af et knojern, en for blufærdighedskrænkelse, fire for ulovligt arbejde i henhold til udlændingeloven og en for fornærmende tiltale mod politiet.

»Anholdelserne er forventelige i forhold til arrangementets størrelse,« siger vicepolitiinspektør Riad Tolba.

Bispebjerg Hospital, som var det lokale hospital for onsdagens Distortion-fest på Nørrebro, havde forud for gadefesten kaldt flere læger og sygeplejersker på arbejde end normalt.

Det var en god vurdering, for gadefesten gav blandt andet flere patienter med forgiftninger, efter de havde drukket alkohol og taget stoffer som for eksempel MDMA.

Det oplyser ledende overlæge på Hvidovre Hospital Christian Rasmussen til TV2 Lorry.

Også Hvidovre Hospital, der dækker Vesterbro, havde torsdag kaldt ekstra personale på arbejde.

Nogle af de patienter, der sidste år endte på Akutmodtagelsen i Hvidovre efter Distortion på Vesterbro som følge af indtag af stoffer, var ned til 16 år gamle.

»Det er forskelligt, hvordan man reagerer, alt efter hvilket stof man har taget. Nogle bliver så sløve, at deres muskler ikke kan beskytte deres luftveje, hvis de kaster op, og derfor risikerer de at blive kvalt i deres eget opkast.«

»Andre tager skade, fordi de bliver for hyperaktive,« siger overlæge Christian Rasmussen til TV2 Lorry.

Fredag og lørdag fortsætter Distortion på Refshaleøen.

/ritzau/