Steg grillbøfferne på den sunde måde

Der findes næppe noget mere sommerligt end duften af grill, og smagen af en grillstegt bøf kan ofte slå den pandestegte konkurrent.

Men passer du ikke på, kan bøffen fra grillen ende med at blive fyldt med skadelige stoffer kaldet stegemutagener.

Det fortæller Margit Dall Aaslyng, der er seniorprojektleder hos Teknologisk Institut.

- De skadelige stoffer bliver dannet via en reaktion i kødet mellem aminosyrer og keratin. Jo varmere det er, desto hurtigere sker reaktionen, siger hun.

Derfor er det vigtigt, at kødet ikke kommer for tæt på varmen, samtidig med at kødet heller ikke må få høj varme i for lang tid.

Her er nemlig den største risiko for at udvikle stegemutagenerne, som kan være kræftfremkaldende, lyder det fra Margit Dall Aaslyng.

Problemet opstår typisk, når vi tænder op i grillen og ikke tænker over, hvor meget varme en grill egentlig producerer. Det fortæller Kim Schulz, der er grillekspert og tidligere medlem af det danske grilllandshold.

- Mange har en tendens til at banke varmen op ved at fylde en grillstarter op til toppen. I stedet for at fyre helt op, så har vi måske kun brug for en lavere temperatur, og så kan du nøjes med et halvt rør med grillkul eller halvt blus på gasgrillen, siger han.

På den måde kan du dele grillen op, så kun halvdelen er fyldt med kul. Det betyder, at du har et sted på grillen, hvor kødet kun får indirekte varme.

- Sørg for at brune kødet af over varmen, og læg det derefter til side for at få den varme, det skal have, siger Kim Schulz.

Margit Dall Aaslyng fortæller også, at metoden med at bruge den indirekte varme er den mest skånsomme. Det kan nemlig fjerne risikoen for at få branket kød, som ofte indeholder de skadelige stoffer.

- Skulle kødet blive branket, så kan man skære det brankede af, for stegemutagenerne sidder kun i overfladen, siger hun.

Hun slår også fast, at stegemutagener ikke kun skabes på grillen, men også kan forekomme ved almindelig pandestegning. Derfor er det altid vigtigt at justere varmen, så dit kød ikke bliver branket.

Fakta: Den rette stegning af grillbøffen

Kim Schulz anbefaler, at man bruger et stegetermometer, så man kan ramme den rette kernetemperatur i sit kød:

- Rød/rå: 52-53 grader.

- Medium/rosa:54-55 grader.

- Medium/gennemstegt: 56-57 grader.

- Gennemstegt: over 60 grader.

Kilde: Kim Schulz.

/ritzau fokus/