Spring op: Kom godt i gang på mountainbiken

Vil du gerne bruge foråret og sommeren på at forbrænde kalorier samt at nyde naturen, kan mountainbike være løsningen for dig.

Men hvor skal man begynde, hvilken cykel skal man købe, og hvor meget udstyr skal man bruge? Det kan Mette Thorning, der til daglig arbejder som idrætskonsulent hos DGI, give svar på.

Hun er selv ivrig mountainbikerytter, og hun foreslår, at du først får noget vejledning, inden du køber dig fattig i udstyr.

- Mit forslag er, at man først melder sig til en prøvetur, hvor der er cykler med. Du behøver nemlig ikke investere i dyrt udstyr, når du bare skal prøve det af, siger Mette Thorning.

Teknikken er nemlig meget vigtig, da mountainbike ikke er det samme som en almindelig hverdagscykel. Derfor kan det betale sig at tage nogle teknikkurser.

- Selv om vi har en god cykelkultur herhjemme, så skal du stadig lære den rigtige teknik om, hvordan du læner cyklen i svingene i stedet for at dreje styret, siger Mette Thorning.

Bliver du med tiden fanget af mountainbike-sporten, bør du anskaffe dig din egen ckyel. Her kan du enten gå på genbrugsmarkedet, eller du kan gå ned hos din nærmeste cykelforhandler.

Køber du en mountainbike fra ny, må du ikke give mindre end 7000-8000 kroner, lyder det fra Mette Thorning. Billigere cykler giver nemlig ikke den samme komfort og de indstillingsmuligheder, du har brug for.

Der findes to typer mountainbikes: fully, som har affjedring både på for- og baghjul, og hardtail, som kun har affjedring foran. Er du nybegynder, bør du ifølge Mette Thorning vælge en hardtail.

- Den er både billigere, plus den er bedre, når du skal lære teknikken, da du ikke får noget forærende. Hvis du lærer alting fra bunden, vil det gøre dig til en langt bedre mountainbikerytter på sigt, siger hun.

Vælger du at gå på brugtmarkedet, er der til gengæld flere ting, du skal have for øje. Både cykelstørrelse og indstillinger taler nemlig for, at du skal have en mountainbikekyndig med, hvis ikke du har styr på det, anbefaler Mette Thorning.

For står du alene og kigger på cyklen uden den store viden, kan meget gå galt, fortæller tidligere professionel cykelrytter Per Pedersen, der i dag driver forretningen Per P. Cykler.

- Hos forhandleren laver vi blandt andet en måling af personen og cyklen, og vi indstiller forgaflen efter folks vægt, siger Per Pedersen, som har set mange eksempler på folk, der ikke har fået indstillet mountainbiken, inden de tog den i brug:

- Vi får kunder ind, som har købt en mountainbike på nettet, og så har de fået dårlige knæ. Men nogle gange kræver det bare, at klamperne var blevet indstillet korrekt, eller at sadlen var blevet sat op, siger han.

Det er nemlig meget individuelt, hvordan cyklen skal indstilles fra person til person, samt hvor stor cyklen skal være ud fra ens højde.

Det samme gælder ruterne. Ifølge Mette Thorning bør du nemlig altid vælge det spor, der ligger tættest på dit eget niveau, så man ikke kører sig selv flad, før man når frem. Men der er også et andet godt råd.

- Kør gerne sammen med en anden, så du har mulighed for at få hjælp, skulle du køre galt, siger Mette Thorning.

Fakta: Det ideelle startkit til mountainbiken - Cykelhjelm: Husk altid at bruge cykelhjelm - uanset om det er i hverdagen, på racercyklen eller mountainbiken. - Cykelbukser: Som nybegynder behøver du ikke cykelbukser med pude - her kan et par almindelige løbetights fungere fint. - Sko: Til at starte med behøver du ikke klikpedaler og cykelsko. Her kan almindelige flade pedaler og et par kondisko med en flad sål fint bruges. - Handsker: Invester gerne i et par cykelhandsker fra start af, da det giver god stødabsorbering på cyklen. - Rygskjold: Et rygskjold kan være en god investering for egen sikkerhed, da du ved styrt kan komme slemt til skade på grund af det bulede underlag i skovområderne. Kilder: Mette Thorning, Per Pedersen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau fokus/