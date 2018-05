Sportens svar på New Public Management? Men også sært rørende

I dag løbes Copenhagen Marathon fra Islands Brygge gennem Indre By, Vesterbrogade, Frederiksberg, Nørrebro, Østerbro og tilbage til Islands Brygge.

Indtil for et par år siden bestod mit forhold til løbet primært af irritation over, at »en flok mellemledere med midtvejskrise« blokerede byen. Løb som motionsform forekom mig at være det perfekte billede på vores tid: Egocentrisk, kedeligt og resultatorienteret. Den perfekte sportsgren til det moderne menneske i det effektive samfund.

Selv motionen skal være som New Public Management: effektiv og målbar

Jeg forestillede mig, hvordan disse maratonløbere stod op hver morgen, spiste en økologisk chiagrød, havde 29 minutter med ungerne, inden de blev ekspederet over i 12-talsfabrikken, og løberne selv kunne køre ind til en røgfri dag i det åbne kontormiljø, hvor der hver dag skal effektiviseres, leanes og optimeres.

Selv motionen skal være som New Public Management: effektiv og målbar. Så her er ikke plads til nyttesløs renden rundt efter en bold eller lignende. Her kan til gengæld lige klemmes en løbetur ind mellem de 14 minutters putning og et afsnit af »House of Cards«. På med de aerodynamiske bukser, pulsmåleren, telefonen om armen og en hårdtpumpet gang amerikansk bas i ørerne.

Heldigvis har jeg en ven, som er mere åbensindet end mig. Og en lille smule tykkere. På grund af det første og for at afhjælpe det andet meldte han sig til Copenhagen Marathon for et par år siden – og dermed gav han et par stykker af os andre en undskyldning for at drikke en tidlig øl i forårssolen og heppe på ham undervejs.

Én efter én kom de halsende i mål, fuldstændigt udkørte, presset til deres absolut yderste og helt igennem lykkelige

Så skete det underlige. Da min ven nærmede sig målstregen, var det hverken plat eller trivielt. Det var rørende.

I godt et halvt år havde han kæmpet sig ud på byens stier og langsomt trænet sin krop fra kontorformet til stærk.

Han havde haft ondt i hver muskel og hvert led fra maven og ned. Han havde sagt nej til vin, cigaretter og kager (i nogen grad i hvert fald). Han havde tvivlet, kastet op af udmattelse og kæmpet videre. Alt sammen for at kunne løbe over den linje den dag.

Og det var ikke kun ham. Én efter én kom de halsende i mål, fuldstændigt udkørte, presset til deres absolut yderste og helt igennem lykkelige. Glæden lyste ud af dem.

Midt i dette tag-selv-bord af et samfund havde de fravalgt den lette vej, sat sig et mål, givet alt hvad de havde i sig og gennemført. Det var der noget helt basalt smukt ved.