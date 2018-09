Specialstyrker indtager mål i Jylland

Borgere i dele af Nord-, Midt- og Sønderjylland kan se frem til et par uger med muligheden for, at en larmende militærhelikopter flyver lavt hen over huset eller en eksplosion pludselig drøner et sted i nærheden af hækken.

Omkring 1800 soldater fra Danmark og ni af vores partnerlande gennemfører fra mandag og 18 dage frem militærøvelsen »Night Hawk 2018« for specialoperationsstyrker som jæger- og frømandskorpset.

Ifølge chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen, er det ikke en hvilken som helst øvelse, der kommer til landet.

»Det er en kæmpestor øvelse. En af de rigtig store specialoperationsøvelser i koalitionen af vores samarbejdspartnere,« siger han.

Derfor vil en del civile borgere formentlig også bemærke den internationale øvelse, der ikke kun finder sted på militære anlæg, men også ude blandt den civile befolkning.

»Det sker for at gøre det så realistisk som muligt. Jeg kan ikke sige præcis hvor, fordi det er en del af gamet, at de indsatte patruljer selv skal finde ud af, hvor målene er,« siger Peter Boysen.

Han beroliger dog eventuelt bekymrede borgere med, at der ikke pludselig dukker et hold specialtrænede udenlandske dræbermaskiner op i deres baghave.

»Vi har været ude på forhånd og lave lodsejeraftaler, så det lokale medborgerhus eller den lokale kro, eller hvad det nu kan være, er klar over, hvis der er et øvelsesmål dér,« siger Peter Boysen.

Hvordan vil almindelige mennesker mærke øvelsen?

»På grunden af støjen. Primært fly og helikoptere, der flyver lavt, mens også enkelte sprængninger og skud.«

»Hvorfor kan I ikke bare holde jer inde på forsvarets egne arealer?«

»Fordi vi ikke har egnede arealer inden for forsvaret til sådan en øvelse med 1800 mand.«

»Og fordi vi jo til dagligt træner på forsvarets arealer, og hvis man vil prøve noget nyt og ikke angribe det samme mål igen og igen, så er man nødt til at gå ud i det civile,« siger Peter Boysen.

Ud over jægersoldater og frømænd deltager også personel fra flyvevåbnet, søværnet og andre hærafdelinger i øvelsen.

