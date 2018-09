Spar mange tusind kroner på fladskærmen

Efteråret og vinteren plejer at være et godt tidspunkt at købe en ny fladskærm, hvis man samtidig vil have den seneste model.

For så er priserne faldet meget i forhold til introduktionsprisen fra foråret, hvor producenterne plejer at introducere deres nye topmodeller.

Men i år har fladskærmsmarkedet været lidt anderledes, fortæller Rasmus Larsen, der er redaktør på flatpanels.dk.

»Tv-året 2018 har været lidt specielt på grund af VM i fodbold. Det har betydet, at producenterne har ladet sidste års modeller udgå senere, hvorfor de nye modeller først er begyndt at falde i pris nu her. Priserne skal nok falde til efteråret og vinter, men hvor meget, er svært at vurdere på nuværende tidspunkt,« siger han.

To fladskærme med store prisfald Rasmus Larsen, der er redaktør på flatpanels.dk, peger på to nye OLED-modeller, som allerede nu er faldet markant i pris siden introduktionen i foråret. - LG C8. Modellen findes i 55 og 65 tommer. Står til 25.000 kroner i april og kan købes for 12.990 kroner i dag. Det er et prisfald på 48 procent, viser tal fra pricerunner.dk. - Sony AF8. Modellen findes i 55 og 65 tommer. Står til 20.990 kroner i april og kan købes til 13.999 kroner i dag. Det er et prisfald på 33 procent. Kilder: Pricerunner.dk, Rasmus Larsen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Hos Forbrugerrådet Tænk har man også bemærket en lidt anderledes prisudvikling end andre år, siger Mikkel William Nielsen, projektleder for Test og Analyse.

»Vi lagde også mærke til, at nogle af 2017-modellerne blev lidt længere på markedet, end de plejer. Og det var særligt nogle af de lidt dyre modeller - de her OLED-skærme - der var på tilbud helt frem til august,« siger han.

Derfor skal man nok først regne med, at de rigtigt mærkbare prisfald på 2018-fladskærmene kommer omkring Black Friday i november eller til januarudsalget, siger Mikkel William Nielsen.

Rasmus Larsen fra flatpanels.dk peger på, at det særligt er OLED-skærmene, man vil kunne få meget ud af at vente med at købe.

»Det er særligt på tv-skærme baseret på den nye OLED-teknologi, at vi i de seneste år har set store prisfald. Det er godt nyt for forbrugerne, for OLED-tv giver på nuværende tidspunkt den bedste billedkvalitet og har et meget højt bundniveau uanset producent,« siger han.

Det mest økonomiske tidspunkt at købe på er nok, lige inden de ny modeller kommer - altså tidligt forår - men så går man også glip af den nyeste udvikling, påpeger Rasmus Larsen.

»Der er typisk rigtig gode priser under Black Friday og under januarudsalget, men det er i foråret, hvor sidste års modeller skal tømmes fra lagrene, at de største rabatter opnås,« siger han.

/ritzau fokus/