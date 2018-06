Sommervarme lejligheder sender katte på dødskurs

Mange vinduer og altandøre står på vid gab for tiden, og det kan nogle gange koste kæledyret livet.

Hos AniCura Københavns Dyrehospital ser man hver uge katte, der er faldet ud fra en lejlighed via et åbentstående vindue eller en altan.

»Hos os ser vi flere katte hver uge, der er faldet ud,« siger dyrlæge Frederik Meyland-Smith.

»Vi ser faldskader - altså brækkede ribben, skader på kæber og tænder, og desværre også katte, der mister livet på den konto,« siger han.

Der er hver sommer eksempler på dyr, der falder ud fra vinduer eller altaner. Men lige nu sker det hyppigere end normalt, lyder det fra dyrlægen.

»Det er et problem, når vi har udluftningssæsonen. Men i den her varme er det endnu mere udtalt, end vi er vant til,« siger Frederik Meyland-Smith.

Man siger, at katte har ni liv, og ofte ender et fald fra en altan eller et vindue også uden skader, fortæller han.

»Katte er rigtig dygtige til at få vendt sig rundt i luften. De spreder benene ud og bruger kroppen som en slags faldskærm for at begrænse den fart, de rammer jorden med,« siger han.

»Det afgørende er faktisk ikke højden, de falder fra, men om de rammer noget på vej ned - altså for eksempel en anden altan eller et cykelstativ,« siger Frederik Meyland-Smith.

For nyligt fik han en kat ind, som var faldet ud fra fjerde sal og nok havde sat mindst ét katteliv over styr:

»Den var øm i kadaveret, men vi gik den efter og kunne fuldstændigt mirakuløst ikke finde en eneste skade.«

»Men det hører nu også til sjældenhederne,« siger dyrlægen.

Det er ikke frihedstrangen, men ofte en fugl eller lignende, der får katten til at dratte ud af vinduet.

»Det er ikke fordi katte er dumme, men de bliver distraheret eller forvirret af noget, der sker. Så får de overbalance og falder ud,« siger Frederik Meyland-Smith.

Vil man være på den sikre side, er det ifølge dyrlægen en god idé at sætte et gitter op på altanen eller sætte et insektnet for vinduet.

/ritzau/