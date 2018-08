Sommerhuse i brand: Stort område evakueret

En større brand raserer lørdag sommerhuse og klitter ved Blokhus. Politiet advarede til at begynde med mod at opholde sig i området, da det kunne være forbundet med livsfare.

»Det er et pænt stort område, hvor der ligger en del sommerhuse. Det er et sommerhusområde med spredt beplantning, og det hele er knastørt,« fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Lørdag eftermiddag lyder meldingen, at branden er inddæmmet og under kontrol.

Det er brandfolk fra Nordjyllands Beredskab, der er på stedet for at få bugt med flammerne, som har skadet mindst tre sommerhuse.

Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab har fået hjælp fra Beredsskabsstyrelsens center i Thisted, som har sendt både mandskab og materiel til stedet.

Det er i området vest for Pirupshvarrevej, nord for Tobaksvej og syd for Moreavej, at det brænder.

»Ilden springer og er ude af kontrol. Der er gnister i luften, og når de lander, så kan de antænde noget,« lød det fra Karsten Højrup Kristensen, da branden var på sit højeste.

Pirupshvarrevej er spærret ved Tobaksvej og der er kun adgang for Politi og brandvæsen. Ilden springer i klitterne og er ude af kontrol. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) 4. august 2018

Ifølge vagtchefen er stort set alle sommerhusene i området beboet i øjeblikket, og man har derfor evakueret området. De evakuerede beboere vil først kunne vende tilbage til sommerhusene ud på eftermiddagen.

Politiet kender ikke årsagen til branden.

Berlingskes journalist Lars Bøgegaard holder sommerferie i området og har sendt en optagelse af branden hjem til redaktionen:

Hvis enkelte stadig skulle være i tvivl om brandfaren i udtørrede Danmark: Der er gået ild i plantagen. Et opslag delt af Lars Bøgegaard (@larsbogegaard) den 4. Aug, 2018 kl. 2.45 PDT

