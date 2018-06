Sommerfugle i Botanisk Have skal vise naturens skønhed - og skrøbelighed

Det var egentlig et kommende digitaliseringsprojekt på Statens Naturhistoriske Museum, der gav inspiration til det, der meget vel kan blive sommerens helt store tilløbsstykke i Botanisk Have i København.

»Vi har på museet en enestående samling på to millioner sommerfugle, som er indsamlet over flere hundrede år. Dem går vi nu i gang med at digitalisere, så ikke bare forskere over hele verden, men også alle andre interesserede kan få glæde af dem. Og det var i forbindelse med det projekt, tanken opstod om at skabe et sommerfuglehus - med levende sommerfugle,« fortæller museumsdirektør Peter C. Kjærgaard.

Og derfor flyver der nu 3-400 farvestrålende sommerfugle rundt i en del af Botanisk Haves smukke væksthus fra 1874, der netop er åbnet igen efter flere måneders restaurering.

»Det har vi aldrig haft før, men flere søsterorganisationer rundt om i verden har haft stor succes med det,« siger Peter C. Kjærgaard.

»Sommerfugle er så smukke, så forskelligartede - og så skrøbelige. Jeg ville gerne have noget, som kan vise naturens skønhed, men samtidig også dens skrøbelighed for derved at hjælpe folk til at føle et større ansvar for naturen.«

Sommerfuglehuset er indrettet i ét af de to glashuse nedenfor Palmehuset. De har været lukket gennem længere tid, men er nu sat i stand og det ene indrettet til sukkulenter og kaktus, det andet til sommerfuglehus med blomster og planter, der stimulerer sommerfuglenes liv og aktivitet.

De 30-40 forskellige sommerfuglearter i det nye sommerfuglehus kommer alle fra små, bæredygtige sommerfuglefarme på Costa Rica, oplyser museumsdirektør Peter C. Kjærgaard.

»Der er 30-40 forskellige arter, og de har meget forskellig livscyklus, fra få dage og op til flere måneder,« forklarer han. »Vi har også en lille »vuggestue«, så man kan se pupperne, og hvis man er heldig - og tålmodig - kan man også se sommerfuglen komme ud af sin puppe. Det er en helt fantastisk oplevelse.«

Somerfuglene kommer til at leve og formere sig i Sommerfuglehuset gennem hele sommeren. Men Peter C. Kjærgaard regner ikke med, at de kan overleve en dansk vinter.

»Selv om vi har opvarmet i Palmehuset, kan vi nok ikke holde det tilstrækkeligt varmt, så næste år må vi købe nye,« siger han.

Sommerfuglehuset og renoveringen af væksthusene er kun første del af en større indsats, der i langt højere grad skal udnytte Botanisk Have og dens i alt ca. 10.000 forskellige plantearter til at give publikum en dybere forståelse for naturen.

»Hver eneste af de planter har sin helt egen fantastiske historie, og den vil vi gerne dele med helt almindelige mennesker,« siger Peter C. Kjærgaard.

For at få råd til det - og for at imødegå de besparelser, som Naturhistorisk Museum i lighed med alle andre statslige museer er pålagt - er der indført entré til Palmehuset og Sommerfuglehuset. Men Peter C. Kjægaard er ikke nervøs for, at det vil holde det interesserede publikum væk.

»Vi har tidligere eksperimenteret med entré, når vi har haft noget ekstra - for eksempel sidste gang vores kæmpeblomst, Amorphophallus, blomstrede - og da fik vi positiv respons. Det oplever vi også nu,« siger han.