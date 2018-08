Sommerens mange solskinstimer gavner vores vinterhumør

Det danske sommervejr har overrasket, og allerede nu har det slået adskillige rekorder på både varme og antal solskinstimer. Når sommeren er omme vil danskerne forhåbentlig mærke solens effekt på både helbred, humør og energiniveau.

Når solen rammer vores hud, producerer vi mere D-vitamin i kroppen, og på nuværende tidspunkt er det svært at undgå at få en yderst tilfredsstillende mængde D-vitamin, som styrker kroppens immunforsvar og påvirker vores humør i en positiv retning.

»Man ved, at D-vitamin har mange gode effekter. Man oplever flere store folkesygdomme og dødsfald hos dem, der mangler D-vitamin,« siger professor og overlæge på Herlev Hospital, Børge Nordestgaard.

Produceres og lagres i kroppen

D-vitamin bliver produceret i huden og lagres i fedtdepoterne. Jo mere depoterne bliver fyldt op, jo længere vil de holde, når vi ikke i ligeså høj grad har mulighed for at suge solens stråler til os, og når solens stråler ikke længere er stærke nok til at danne D-vitamin i huden, hvilket typisk er fra oktober til marts, forklarer Børge Nordestgaard.

»Sommerens mange solskinstimer vil helt sikkert have en effekt på vores vinterhumør. Hvis man har fået fyldt lageret godt op henover sommeren, vil depoterne holde noget længere henover efteråret og vinteren, før man løber helt tør for D-vitamin i depoterne igen,« siger han.

I disse tider, hvor solen skinner meget i løbet af dagen, er det tilstrækkeligt blot at opholde sig omkring 30 minutter i solen et par gange om ugen. Man behøver ikke at opholde sig på stranden en hel dag for at få et større bidrag, hvor risikoen for at blive solskoldet eller ødelægge huden er væsentlig højere.

Om den lange sommer vil betyde færre vinterdepressioner og mildere influenzasæson er svært at sige noget om. Indtil videre kan man blot nyde sommeren, så længe den varer og huske solcremen, hvis man har tænkt sig at opholde sig i solen i mere end 30 minutter ad gangen.