Søren Pape om datingsvindel: »Jeg forventer selvfølgelig, at politiet tager problematikken alvorligt«

Det er ikke godt nok, når man som borger risikerer at få vidt forskellig behandling, alt efter hvilken politikreds man henvender sig til for at anmelde en såkaldt romance scam-sag. Det mener justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

»Selvfølgelig forventer jeg, at politiet tager problematikken alvorligt. Jeg bliver decideret vred, når dybt usympatiske bagmænd ved hjælp af falske identiteter udnytter uskyldige personers gode intentioner til at frarøve dem penge,« siger han i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Læs også Politiet svigter ofre for romance scam: »Politiet er jo fuldstændig ligeglade«

Søren Pape pointerer desuden, at han forventer, at initiativer som Rigspolitiets cybercrime uddannelse og implementeringen af en ny tværgående analyseplatform kommer til at bidrage til en forbedring af politiets håndtering af IT-sager.

Det er imidlertid ikke nok, mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som i stedet kræver, at der oprettes en ny central enhed, der kan tage sig af den stigende, grænseløse IT-kriminalitet.

»Denne type sager skal slet ikke ligge hos de lokale politikredse. Ikke et ondt ord, men det er de ikke gearet til at håndtere. Vi kan ikke forvente, at vores lokale politibetjente både kan rykke ud til indbrud og lave almindelig efterforskning, og samtidig være eksperter i IT-kriminalitet. Vi bliver nødt til at tage konsekvensen og rykke dem ind i en central enhed,« siger retsordfører for Socialdemokratiet Trine Bramsen.

Læs også Falsk elsker lokkede 2,6 mio. kroner ud af Anette: »Det minder om hjernevask«

Også retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod Poulsen, der ellers »normalt går meget ind for decentralisering« efterlyser, at politiets kræfter på IT-området samles centralt.

»Det system, vi har bygget op, er for dårligt. Jeg tror simpelthen, at man kan komme længere ved at samle alle kompetencerne i et center, som tager sig af alle anmeldelserne inden for IT-området. På den måde sikrer vi, at folk får den samme behandling, når de ringer til politiet, uanset om de bor på Bornholm, Nordjylland eller i København,« siger han.

Hos Venstre erkender man, at politiet ikke har været klædt godt nok på til at håndtere romance scam-sager og afviser ikke at bakke op om en central enhed. Forslaget skal dog komme fra Rigspolitiet selv.

Læs også Fem ofre for romance-scam står frem: »Jeg søgte kærligheden og blev snydt«

»Vi lytter til politiet, men vi skal ikke fra Christiansborg bestemme, hvad der operativt er bedst. Kommer der således en henvendelse fra Rigspolitiet om en centralisering, er vi bestemt ikke afvisende,« siger retsordfører Preben Bang Henriksen (V).