Sød tand? Det skal du vide om slik og bakterier

For mange er weekenden ensbetydende med snolder, kage eller chokolade til den søde tand.

Men selv om slikskålen derhjemme og skeerne i bland-selv slikbutikkerne bliver rørt af mange fingre, bliver slik sjældent fordærvet eller farligt at spise. Heller ikke selv om slikket bliver for gammelt.

Slik - såsom vingummi, lakrids og bolsjer - er nemlig så ekstremt sukkerholdigt, at det konserverer sig selv og dermed holder bakterier på afstand, siger Henrik Siegumfeldt, der er lektor i fødevaremikrobiologi ved Københavns Universitet.

»Det bliver normalt ikke mikrobielt fordærvet. På et tidspunkt bliver det hårdt og umulige at tygge i. Men det bliver kedeligt-dårligt - ikke råddent,« siger han.

Så hvis du finder en pose skumslik eller vingummier bagest i skabet, kan du roligt spise den, selv om den har overskredet datoen.

Det gælder dog ikke, hvis posen har været åben, og slikstykkerne har været udsat for fugt. Men her vil man heller ikke have lyst, siger Henrik Siegumfeldt.

»Hvis man var uheldig og fik dem til at blive lidt våde, kunne man risikere, der begyndte at vokse lidt skimmel på dem. Men det ville være tydeligt for alle at se, at det havde man ikke lyst til at spise,« siger han.

Hvad angår chokolade, karamel og slik med flydende indhold, er holdbarheden dog kortere på grund af fedtindholdet.

Der er dog ikke nogen fødevarerisiko ved at spise det, det er bare mindre lækkert, siger Henrik Siegumfeldt.

»Slik med chokolade eller cremer kan blive lidt harsk. Så chokolade kan godt blive for gammelt, men det er ikke mikrobielt skadeligt,« siger han.

Jens Kirk Andersen, seniorrådgiver ved Forskningsgruppen for Mikrobiel Fødevaresikkerhed på DTU Fødevareinstituttet, bakker op og siger, at slik sjældent bliver sundhedsskadeligt derhjemme.

»Det kan blive sundhedsskadeligt, hvis man spiser for store mængder slik. Men for gammelt slik kan man ikke blive syg af. Slik i en forseglet pose, eller slik i det hele taget, bliver ikke råddent eller giver anledning til bakterievækst,« siger han.

Undtagelsen skulle være, hvis en syg person har rørt ved slikket og på den måde direkte overført virus eller bakterier. Eksempelvis, hvis vedkommende har brugte fingrene og ikke redskaber i bland-selv butikken, siger Jens Kirk Andersen.

»Men jeg har ikke nogen eksempler på, at det er sket,« siger han.

Henrik Siegumfeldt har heller ikke bakteriemæssige skrupler ved at spise bland-selv slik.

»Principielt er der ikke nogen bakterier, der vokser på slik. Men hvis nogen har haft usædvanligt snavsede fingre, så kan det, de har haft siddende på fingrene, jo være overført til slikket,« siger han.

»Men jeg opfatter det mere som udelikat og ikke som akut tilstedeværende fare,« siger Henrik Siegumfeldt.

Fakta: Myndighederne og bland-selv slik Fødevarestyrelsen havde i 2016 øget fokus på bland-selv slikbutikker, fordi de havde afsløret en række sager med ulovligt salg og uhygiejnisk håndtering af slik.

Blandt de virksomheder, de efterfølgende kontrollerede, overholdt 95 procent dog reglerne om slik, hygiejne og holdbarhed.

Styrelsen konkluderer derfor, at man roligt kan købe bland-selv slik i danske butikker.

Man bør dog bruge engangshandsker eller ske, så man ikke overfører sygdomsfremkaldende bakterier til og fra slikket. Kilder: Fødevarestyrelsen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

