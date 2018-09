Snegleboom: Kom dræbersnegle og voldsnegle til livs

København. Den varme og tørre sommer har været et mareridt for de fugtsøgende snegle, og derfor har de også været nede på et minimum denne sommer.

Men nu er regnen kommet, og det har fået både dræbersnegle og voldsnegle til at komme frem fra deres skjul.

Få rådene til at komme haveplagerne til livs fra havefaglig ekspert hos Bolius Jesper Carl Corfitzen.

- Når det er sådan noget vejr som nu, hvor vi har fået et mere fugtigt miljø i haven, så er de på pletten. Så man vil kunne se både voldsneglen og dræbersneglen i haven nu, siger Jesper Carl Corfitzen.

Ifølge Miljøstyrelsen er den mest effektive metode til at komme af med dem at opsamle og aflive sneglene.

- Ifølge lovgivningen er det mest humane, man kan gøre, at gå med en saks. Når det gælder dræbersneglen, handler det så om at klippe i den rigtige ende. Lige nede bag ved hovedet klipper man den over, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Man kan ifølge Miljøstyrelsen også bruge en kniv eller hakke den over med en spade.

- Måden at komme af med voldsneglen er den samme, man klipper den lige bag hovedet. Der skal man bare være hurtig, inden den når at trække følehornene til sig og kravle ind i huset, siger Jesper Carl Corfitzen.

- Er de ikke så store, må man også godt kvase dem i ét hug med en mursten, tilføjer han.

Han er til gengæld ikke tilhænger af metoden, hvor man overhælder sneglene med kogende vand.

- At samle dem sammen i store spande og så hælde dem over med kogende vand, sådan som nogle har gjort i nogle år, der er jeg ked af at fortælle, at det er en pinefuld død for de her bæster, siger han og fortsætter:

- Nogle af dem ligger nede i bunden og får semikogende vand på sig uden at dø i første hug. Det bliver en pinefuld død. Uanset hvilket væsen vi har at gøre med på denne jord, så kan vi godt have en lille smule respekt og forsøge at gøre det så humant som muligt.

Når man er kommet sneglene til livs, kan man enten grave dem ned, smide dem i skraldespanden eller smide dem på kompostbunken - hvis man vel at mærke har en lukket beholder.

- Smider man en masse dræbersnegle på den åbne kompostbunke, så er der dobbelt så mange dræbersnegle til stede næste morgen. For de er også kannibaler, fortæller haveekspert Jesper Carl Corfitzen.

Det kan til gengæld bruges aktivt, hvis man gerne vil samle dem et bestemt sted. Så er det nemlig bare at gå i krig.

- Den åbne kompostbunke er også et godt fugtigt miljø, som er et godt ynglested for sneglene. Så det er altså også et godt sted at gå på jagt efter dem, siger Jesper Carl Corfitzen og fortsætter:

- Om foråret kan man gå på jagt efter snegleæg på steder, hvor de kan ligge og putte sig under noget. Så prøv at løfte lidt i kompostbunken, så kan man ofte finde de små hvide æg. Dem kan man kvase med en sten.

/ritzau fokus/