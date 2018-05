Snævert regeringsflertal tegner sig i Grønland

Snart kan en koalition bestående af Siumut, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai være på plads i Grønland.

Det erfarer den grønlandske avis Sermitsiaq på baggrund af en kilde, der er tæt på forløbet.

De tre partier, som socialdemokratiske Siumut har inviteret i regering, brugte torsdag på at drøfte udkastet til en koalitionsaftale med deres bagland.

Dermed tegner det til det snævrest mulige flertal, nemlig 16 mandater, efter valget for over en uge siden, hvor Siumut blev det største parti.

Siumut havde også mulighed for at danne regering med IA, SF's tidligere søsterparti. Men forhandlingerne gik i fisk, hvilket skyldes uenigheder om fiskeriloven, der netop var grunden til, at valget blev udskrevet i utide.

Det blev kun til et kort møde mellem Siumut og IA, der begge blev sønderskudt under valget, efter at de sad i regering sammen i halvandet år med Partii Naleraq.

FAKTA: Syv partier kæmper for indflydelse i Grønland Siden 2016 har Grønland været styret af en koalitionsregering med partierne Siumut, Inuit Ataqatigiit (IA) og Partii Naleraq. Men siden sidste uges valg til parlamentet i Nuuk, Inatsisartut, Landstinget, har Siumut forhandlet med en række partier. I alt syv partier har kæmpet om de 31 pladser, og samtlige syv bliver repræsenteret i det nye parlament. Her kan du læse om de forskellige partier: - De tre hidtidige regeringspartier: * Siumut (Fremad) - får 9 mandater i parlamentet: Stiftet i 1977 og funderet i socialdemokratisk tankegang. Har domineret grønlandsk politik siden hjemmestyrets indførelse i 1979. Frem til 2009 havde Siumut posten som landsstyreformand uafbrudt i 30 år. Partiet fik 11 mandater ved valget i 2014. Aleqa Hammond, nu løsgænger i Folketinget, var formand før den nuværende partileder, Kim Kielsen. Hun måtte gå af efter misbrug af offentlige midler. * Inuit Ataqatigiit (Folkefællesskabet) - får 8 mandater i parlamentet: Også kendt som IA og etableret som parti i 1978. Grundholdningen er socialistisk, og partiet udgør venstrefløjen i grønlandsk politik. Partiet arbejder for, at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk med ret til eget land. IA fik 11 mandater ved seneste valg, og partiformand Sara Olsvig fik flest personlige stemmer af alle. * Partii Naleraq (Pejlemærke) - får 4 mandater i parlamentet: Stiftet i 2014 af tidligere landsstyreformand Hans Enoksen, som forlod Siumut. Vil liberalisere fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Ønsker selvstændighed hurtigt og fik tre mandater i Inatsisartut ved sidste valg. - Andre partier: * Demokraatit (Demokraterne) - får 6 mandater i parlamentet: Socialliberalt parti stiftet i 2002. Arbejder for en ansvarlig økonomisk politik. Fordoblede mandattallet ved seneste valg til fire. * Nunatta Qitornai (Vort Lands Efterkommere) - får 1 mandat i parlamentet: Stiftet i 2017 af Vittus Qujaukitsoq, tidligere udenrigsminister. Han forlod Siumut efter at have tabt et kampvalg om formandsposten til Kim Kielsen. Ønsker plan for hurtig løsrivelse fra Danmark. Aleqa Hammond stillede op for dette parti. * Suleqatigiisitsiut (Samarbejdspartiet) - får 1 mandat i parlamentet: Dannet i 2018 som fortaler for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab. * Atassut (Samhørighed) - får 2 mandater i parlamentet: Borgerligt parti stiftet i 1978 blandt andet for at "modarbejde løsrivelse fra det danske rige". Ikke repræsenteret i Inatsisartut i dag, selv om partiet fik to mandater ved seneste valg. Kilder: Ina.gl, naalakkersuisut.gl og sermitsiaq.ag. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Dermed ser IA ud til at være på vej i opposition.

»Siumut har under vores sidste møde orienteret os om, at vores forhandlinger om fiskeriet stopper. Vi følte ellers, at der var bevægelse i spørgsmålet, hvor der var gode muligheder for at mødes,« sagde partileder Sara Olsvig torsdag til Sermitsiaq.

Det borgerlig-liberale Demokraterne, der stod som den helt store sejrherre efter valget, har tidligere valgt at trække sig fra forhandlingerne.

Partiet krævede, at skatten og selskabsskatten bliver sat ned.

Desuden skal der sættes en stopper for den forfatningskommission, der er sat i søen for at formulere en slags grundlov for Grønland, hvis selvstændighed bliver en realitet, lød det.

/ritzau/