Smukfest uddeler 365.000 kroner til ensomme og udsatte

En række projekter og initiativer, der på forskellig vis arbejder for at hjælpe ensomme og udsatte, modtog fredag eftermiddag samlet 365.000 kroner af Smukfonden.

Smukfonden, som er oprettet af arrangørerne bag Smukfest i Skanderborg, har siden 2014 uddelt mere end tre millioner kroner i støtte til den type projekter.

Blandt årets modtagere er The Back to Life Project, der laver sociale genoptræningslejre til sårbare unge, og Café Fundamentet, som styrker sine brugere med fællesaktiviteter som madlavning.

Og det er bestemt ikke tilfældigt, at Smukfonden igen og igen støtter op om projekter, der netop støtter kampen mod ensomhed og udsathed.

Det fortæller Poul Martin Bonde, formand for Skanderborg Festival Klub, der arrangerer Smukfest.

»Smukfest er baseret på et meget stort og stærkt fællesskab med de 14.000 frivillige, der skaber festivalen og får den til at leve.«

»Derfor giver det god mening, at det stærke fællesskab støtter dem, der har for lidt af det eller er udsatte,« siger han.

De 365.000 kroner svarer til 20 procent af festivalens overskud. Smukfonden modtager desuden to kroner per liter solgt fadøl under festivalen af Smukfests samarbejdspartner Royal Unibrew.

Det er Skanderborg Festival Klub, der ejer alle værdier forbundet med Smukfest og har arrangeret festivalen siden dag et.

Fællesskab er en af klubbens værdier, og det er skrevet ind i vedtægterne, at støtten skal gå til kampen mod ensomhed og udsathed.

Og det er der ingen planer om at ændre, selv om der findes mange andre gode formål, fortæller Poul Martin Bonde.

»Det giver simpelthen så god mening, at vi har et højere formål med festivalen, som handler om at støtte folk, der har ondt i fællesskabet,« siger han.

/ritzau/