Smukfest bevarer kontanter trods sikkerhedsudfordringer

Mens festivaler som Northside, Roskilde Festival og Heartland Festival har afskaffet kontant betaling blandt andet af sikkerhedshensyn, tager Smukfest fortsat mod gæsternes småmønter.

Det er et bevidst valg, som potentielt kan fortsætte år endnu, oplyser talsmand for festivalen Poul Martin Bonde.

»Indtil videre er vi måske lidt mere jyder, end de er i eksempelvis Roskilde og Aarhus. Vi synes jo, at folk skal have en chance for at komme af med deres penge.«

»Sikkerhedsproblemet er blevet mindre, som årene er gået, fordi vi i dag ikke håndterer lige så mange byttepenge,« siger han.

Det skyldes, at 70 procent af Smukfests 50.000 gæster sidste år betalte med den chip, som siden 2013 har siddet i festivalarmbåndet.

Og det er meget positivt, da det betyder, at festivalen ikke som tidligere transporterer »fem ton byttepenge« rundt i løbet af festivaldagene, mener talsmanden.

»Vi har oplevet nogle fejl, men jeg synes overordnet, at armbåndet er rigtig godt. Du kan nemt få stjålet dit dankort eller tabe penge, men chiparmbåndet sidder om dit håndled, fra du kommer, til du tager afsted,« siger han.

Gæsterne kan via en app eller over internettet sætte penge ind på chippen i armbåndet. Den kan skannes og dermed bruges som betaling i boder på festivalen.

Resultatet er ifølge Poul Martin Bonde hurtigere ekspeditioner, nemmere køb for publikum og højere sikkerhed.

48-årige Kristian Haugskov, der er gæst på festivalen, er en af dem, der sætter pris på at have betalingsmuligheden om håndleddet.

»Det er glimrende. Det er en god mulighed, fordi man kan slippe for at have dankort eller kontanter med sig. Jeg er til gengæld bange for, at det gør det lidt for nemt at bruge penge hurtigt, fordi man ikke tænker så meget over det, når det er via chip,« siger han.

På den jyske festival varierer det fra bod til bod, hvilke betalingsmuligheder der er. Nogle steder accepterer både kontanter, dankort, MobilePay og chiparmbånd, mens andre steder udelukkende bipper armbånd.

Om det fortsætter år endnu, ved Poul Martin Bonde ikke.

»Jeg kan ikke sige, hvilke planer vi har for betalingsløsninger i fremtiden. Vi tager et år ad gangen og ser, hvordan det går.«

Smukfest begyndte onsdag 8. august, og festivalen slutter søndag 12. august.

/ritzau/