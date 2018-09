SMSerne føg fra Justitsen en torsdag formiddag i juni: »Mit bud vil være, at det er i strid med god forvaltningsskik«

Tirsdag trådte et administrativt forbud mod Loyal To Familia i kraft. Det blev seneste kapitel i en fortælling om et historisk retsopgør - men to SMS-korrespondancer sætter nu opgørets første dage i et andet lys.