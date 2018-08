Småregnen giver brandmændene et pusterum

»Nej.«

Ole Hermansen, der er operativ leder hos Frederiksborg Brand og Redning, understreger igen og igen, at afbrændingsforbuddet ikke er ophævet. Advarslen er dog pakket ind i en god nyhed.

»Tidligere har vi oplevet, at de små gnister, når høstmaskiner rammer eksempelvis småsten, startede brandene. Men det har åbenbart været nok med denne lille smule regn, som vi har fået, for antallet af udkald til naturbrande har været aftagende,« forklarer han.

Sommeren 2018 har ikke kun sat rekorder for antallet af solskinstimer eller de høje temperaturer. Den massive tørke har også omdannet Danmark til et rent slaraffenland for naturbrande, hvilket er, når de ukontrollerede flammer slår sig løs på marker, i skove eller anden natur.

600 procent

De seneste tal fra Beredskabsstyrelsen taler også for sig selv: Juli måned slog rekord med 1.364 indberettede naturbrande. Til sammenligning har gennemsnittet for samme måned over de sidste fire år været på 227, hvilket svarer til en stigning på over 600 procent. Tallet dykker dog efter de første byger i weekenden.

Tilbage hos Ole Hermansen, er man da også fortrøstningsfuld på grund af håndsrækningen fra oven.

»Det er jo ikke fordi, de bare er holdt op med at høste de sidste to dage. De maser jo stadig rundt med mejetærskere, men det har åbenbart været nok med den lille smule fugtighed.«

Samtidig påpeger han dog, at de få millimeter nedbør langt fra er nok. Hermansen lægger vægt på, at det fortsat er tørt op til to meter ned i jorden, hvilket en enkelt byge ikke gør meget for at udbedre.

Som eksempel nævner han en skovfoged, der kontaktede ham umiddelbart efter en af de seneste regnskyl. Ifølge operationslederen var der godt nok faldet en god del millimeter, men når det kom til stykket, havde kun ti procent formået at ramme skovbunden.

Alt andet var fordampet.

Det bringer os nok engang tilbage til Ole Hermansen og hans budskab:

»Vi oplever et markant fald i naturbrande, men man må bare ikke tro, at fordi vi har fået en smule regn, så er afbrændingsforbuddet ophævet.«