Slovak: Søren Papes forlovede gik til angreb efter afvisning

København K. Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede havde tilsyneladende mere end almindeligt svært ved at håndtere, at en slovakisk mand ikke gengældte hans tilnærmelser under en bytur i København.

Det fortæller den 34-årige slovak fredag i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for at have slået Papes kæreste i ansigtet.

Den påståede voldsepisode fandt sted natten til 17. maj på og ved beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her var den slovakiske mand i byen med en kammerat, og flere gange kom Papes forlovede, Josue Vasquez, over for at snakke.

»Han kom hen og spurgte, om jeg ville med et andet sted hen. Han var småflirtende. Det var sådan noget small talk om, hvem jeg er, og hvad jeg laver i Danmark,« siger den tiltalte, der efter eget udsagn både afviste invitationen og et tilbud om shots.

Da de to mænd nogle minutter senere mødtes ude foran baren, gentog Josue Vasquez ifølge den tiltalte sit tilbud.

»Han kommer hen til mig og spørger, om jeg har ændret holdning. Da jeg siger "helt sikkert ikke - der er nok noget, du har misforstået", begyndte han at være aggressiv. Der blev sagt »fuck off then«,« siger den tiltalte og forklarer, at Josue Vasquez herefter gik til angreb og ramte ham på armen.

I de efterfølgende sekunder jagtede de to mænd ifølge slovakken hinanden i gaderne, da en betjent tilfældigvis kom forbi.

»Da jeg så politimotorcyklen, troede jeg, at jeg ville få fred. Men så kom han bagfra og slog mig i ansigtet. Så blev jeg sur og løb efter ham. Jeg blev vred og ville gøre gengæld«, siger den tiltalte.

Ikke desto mindre holder han fast i, at han på intet tidspunkt slog Papes kæreste i ansigtet med knyttet næve, sådan som anklagemyndigheden hævder.

Han afviser også, at han i forbindelse med sammenstødet skal have udtalt "I don't like homos", hvilket Vasquez ellers har sagt.

Forventningen er, at Københavns Byret afsiger dom i sagen fredag eftermiddag. Inden da skal blandt andre justitsministerens forlovede afgive forklaring i retten.

