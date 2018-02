Slip af med overtrækket i små bidder

København. Det kan virke uoverskueligt at komme af med sit faste overtræk, hvis man hver måned bruger mere, end der står på kontoen.

Men hvis man langsomt og over tid sænker sit forbrug med få hundrede kroner om måneden, så kan det måske lykkes at komme ud af den onde spiral.

- Den første forudsætning for, at man kan indhente sit overtræk, er, at man har et overblik over, hvor meget man reelt kan bruge, siger økonomisk rådgiver hos Uvildige.dk Brian Stjernholm og fortsætter:

- Så det handler om at sætte sig ned og få et overblik over økonomien. Find ud af, hvad der er tilbage, når alle udgifter er betalt, siger Brian Stjernholm.

Derefter skal man vurdere, hvor meget man reelt kan trække ud af sit budget hver måned. Skal det være 500 kroner, 200 kroner eller måske bare 100 kroner.

- Når man beslutter sig for, hvad forbruget skal sættes ned med hver måned, så skal man være realistisk, for det nytter ikke noget at skære for store bidder af, hvis man ikke kan klare det, siger Brian Stjernholm.

Mange bankkunder har en kassekredit, som de måske bruger af hver måned blot for at få det hele til at hænge sammen.

- Hvis du har en kredit, som du egentlig gerne vil have til uforudsete udgifter, men bare vil have minusset væk, så er du ikke tvunget til at betale, og det gør det lidt sværere. Så kan man overveje, om man skal få det lavet til et lån, hvis man kan gøre det uden for mange omkostninger, siger Brian Stjernholm.

Forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen anbefaler flere ting, som gør, at man kan æde sig ind på sit månedlige overforbrug.

- Man skal aftale en deadline med sig selv, eksempelvis at om fire måneder vil jeg ramme nul, siger Ann Lehmann Erichsen.

Derudover kan man gøre det svært for sig selv at bruge penge.

- Har man MobilePay eller Apple Pay på sin telefon, så kan man slette dem. Det skal gerne være lidt besværligt at bruge penge, siger hun og fortsætter:

- Man kan også hæve et fast beløb i kontanter til hver uge, som man må bruge, og så lægger man sit kort i en skuffe.

Dertil kan man overveje, om man skal skifte sit dankort ud med et kort, hvor man ikke kan trække over.

En løsning kunne også være at oprette saldokontrol via sin netbank.

- Du kan hver dag eller en gang om ugen få en sms, der fortæller, hvor mange penge du har på din konto. Eller du kan få en advarsel, når du når et bestemt beløb, siger Ann Lehmann Erichsen.

Saldokontrol kan hjælpe med, at man kan opdage eventuel svindel på sin konto, og at man løbende kan følge med i sit forbrug.

/ritzau fokus/