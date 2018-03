Slangehvisker kom til sidst for tæt på kobraen

Abu Zarin Hussin var helt overbevist om, at han havde et særligt tag på slanger. Han kaldte sig selv »Slange-hviskeren« – lidt i stil med Harry Potter, der som bekendt talte slangemål flydende. Men det var i magiens og littera­turens verden, mens Hussin praktiserede nærkontakt med slangerne i den malaysiske virkelighed, hvor giftslanger er en helt anden og håndfast del af hverdagen. En nærkontakt, der i sidste uge fik dødelig udgang for Hussin.

Den malaysiske slangehvisker og brandmand mente selv, at han havde arvet sine evner fra sin far, der var klassisk slangetæmmer. Abu Zarin Hussin gik dog nogle skridt videre end slangetæmmertraditionen foreskriver, og på hans Facebook-profil kunne man se adskillige billeder af ham i selskab med farlige giftslanger. Selfies, hvor den 33-årige slange­hvisker sidder ved computeren eller ser TV sammen med en kobra, som han holdt som en slags kæledyr, eller endda kysser på munden.

»Slanger er i virkeligheden ikke så vanskelige at have med at gøre. Der siges rigtigt meget forkert om slanger – for eksempel at de er ondskabsfulde og angriber folk,« sagde Abu Zarin Hussin til malaysiske­ »The Star Online« i et interview sidste år.

I 2017 var han også deltager i »Asia’s Got Talent«, hvor dommere og publikum blev noget rystede, da Hussin slæbte en stor kobraslange med på scenen og fremførte et show, hvor han blandt andet stødte næse mod hoved med kobraen, der er en særdeles giftig slangeart og meget kendt i Asien. Og måske havde dommerne ikke lyst til et gensyn med slangen – Hussin gik i hvert fald ikke videre til anden runde.

Til gengæld brugte han flittigt sit fortrolige forhold til slanger i sit arbejde i Malaysias brandvæsen. Her bliver man ofte kaldt ud til hjem, hvor en slange er kommet inden døre og skal ud igen – levende eller død. Her havde Hussin gjort det til lidt af en specialitet at hjælpe­ slangerne tilbage til deres naturlige habitat­ i live, ligesom han underviste kollegerne i slangers adfærd.

Det blev til slut fatalt for Hussin, der i sidste uge blev kaldt ud til et hjem i malaysiske Bentong, hvor han forsøgte at hjælpe en kobraslange ud. Men noget gik galt, og slange­redningen fik dødelig udgang for Abu Zarin Hussin, da han blev bidt af kobraen.

Hussin kom i øvrigt i de internationale medier i 2016, hvor han var ude for at dementere en falsk historie i britiske Daily Mail, der havde hugget billeder fra Hussins Facebook-profil og opdigtet en historie ud fra dem: Om en mand, der havde giftet sig med en slange, fordi han troede, at den var reinkarnationen af hans afdøde kæreste.

Løgn fra ende til anden, men det gav Daily Mail muligheden for at lave overskriften: »You may hiss the bride«.