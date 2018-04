Skuffede FOA-medlemmer og tillidsfolk om formanden: »Hvad har prisen været, Dennis?«

Corydon, Judas og det, der er værre.

Kritikken og de ikke-velmenende øgenavne hagler ned over FOA-formand Dennis Kristensen på de sociale medier, efter at han i nat sammen med LO-forbundene sagde ja tak til en overenskomstaftale for offentligt ansatte i regionerne.

Med håndslaget brød Dennis Kristensen på samme tid den såkaldte musketéred, som de offentligt ansattes fagforbund forud for OK18-forhandlingerne havde indgået om at stå sammen - én aftale for ansatte i kommuner, regioner og stat.

Facebook-bruger Flemming Falkenberg Hansen spørger fortvivlet, »hvad har prisen været, Dennis?« Det sker under et billede af en malerisk skildring af Judas, som ifølge Bibelen solgte Jesus til romerne.

En anden Facebook-bruger, Martin A Jensen, har haft gang i computerens tegneprogram og giver et bud.

En tredje, Pernille Frisch, som på Facebook angiver at være fællestillidsmand for FOA i Glostrup Kommune, nøjes med at udtrykke skuffelse over, at Dennis Kristensen ikke har lyttet til den samlede fagbevægelses slogan om #Enløsningforalle.

Flere Facebook-brugere, som angiver at være FOA-medlemmer, bakker hende op og fortæller, at de skammer sig over deres fagforening.

Længere nede på Dennis Kristensens Facebook-profil under en besked om, at Dennis Kristensen skal holde tale i Slagelse til 1. maj, giver flere udtryk for, at det behøver han ikke.

I den pressemeddelelse, Dennis Kristensen klokken cirka 5.30 onsdag morgen lagde på Facebook, fortæller FOA-formanden, at han er godt tilfreds med at »sætte flueben ved vores krav«. Han hæfter sig især ved resultatet på lønnen.

»Vi er særdeles tilfredse med forliget, der sikrer generelle lønstigninger til alle på 6,81 procent i perioden. Mange vil få endnu mere via organisationspuljer og puljer til ligeløn og lavtløn. Vi var ikke nået hertil uden den massive opbakning fra medlemmer og borgere. Vi takker tusindvis af engagerede medlemmer og tillidsfolk og håber, at I sammen med os vil fortsætte opbakningen, indtil alle er i hus,« skriver Dennis Kristensen.