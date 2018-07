Skudt af politiet: Det var et råb om hjælp

En 40-årig mand, der søndag blev ramt af et skud fra politiet i Hvidovre, er torsdag blevet fremstillet i Retten i Glostrup.

Allerede mandag blev han i et grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger. Det skete, uden at han selv var til stede, men torsdag var han frisk nok til at blive stillet for en dommer.

Politiet har været med tilbageholdende med oplysninger om, hvad der førte til, at betjenten skød den 40-årige.

Det skyldes, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal undersøge sagen. Det sker altid, når en person kommer til skade eller dør i mødet med politiet.

Men i dagens retsmøde kom der flere detaljer frem om episoden.

En kvinde forklarede i retten, at den 40-årige med en hobbykniv løb frem mod de to betjente, mens han råbte: "Jeg skal fucking slå dig ihjel".

Det skriver Ekstra Bladet, som var til stede ved retsmødet.

Selv om manden fik sprøjtet store mængde peberspray mod sig, fortsatte han frem mod betjentene. Da den ene betjent faldt, valgte den anden at skyde mod manden, forklarede kvinden ifølge eb.dk.

I retten forklarede den 40-årige, at han er skizofren-paranoid og har været i behandlingssystemet i 20 år.

Søndag var han kraftigt påvirket af alkohol, metadon og forskellige former for medicin, og derfor husker han ikke alle detaljer fra hændelsesforløbet.

Han erkendte dog, at han nok er skyldig i forsøg på vold mod betjentene og trusler mod dem og sin ekskæreste, skriver Ekstra Bladet.

Det var dog ikke hans mening at gøre betjenten ondt.

- Det er mit sidste råb om hjælp. Så må I aflive mig, sagde han ifølge Ekstra Bladets netavis.

/ritzau/