Skuddræbt mand har banderelationer og en fortid som Syrien-kriger

Den 24-årige mand, der torsdag blev fundet dræbt af skud i Valbyparken i København, er tidligere Bandidos-supporter og har en fortid som Syrien-kriger.

Den unge mand havde ifølge politiet desuden relation til en af de to bandegrupperinger, som har ligget i åben krig i Københavns gader siden juni 2017. Hændelsen bliver nu efterforsket som manddrab.

Politiet ville fredag ikke sige mere om hverken gerningsvåbnet, antallet af skud, eller hvor han blev ramt, men oplyser til Ritzau, at selve drabet fandt sted i eller omkring parken.

Ifølge Berlingskes og Ritzaus oplysninger var den afdøde mand medlem af banden Loyal To Familia (LTF), som ifølge politiet var den ene part i bandekrigen.

Fakta om bandekrigen: Bandekrigen mellem Loyal To Familia og banden Brothas har siden i sommers resulteret i 42 skudepisoder og har kostet flere mennesker livet. De sidste par måneder har de to grupperinger imidlertid haft våbenhvile.



I alt 25 personer er blevet ramt af skud i konflikten – herunder også civile – og tre er blevet dræbt.

Det store spørgsmål er derfor, om skuddrabet vil få bandekrigen til at blusse op igen.

Halvandet døgn efter fundet af den dræbte kan politiet dog ikke sige noget nærmere om, hvem der står bag, hvad motivet har været, og om det trækker tråde tilbage til krigen mellem de to bandegrupperinger, fastslår politiinspektør Torben Svarrer.

»Vi ved ikke endnu ikke, om det her mord er banderelateret. Det er stadig for tidligt at udtale sig om,« siger han.

Politiet efterlyser fortsat vidner, som har været i området omkring Valbyparken onsdag aften efter klokken 22.00 og som i øvrigt måtte ligge inde med viden om hændelsen. Politiet har allerede fået en del henvendelser, men kigger fortsat i alle retninger.

Videooptagelser fra området kan efter sigende være med til at belyse sagen og muligvis føre til anholdelser, skriver Ekstra Bladet. Avisen erfarer desuden, at den 24-årige i sidste uge blevet overfaldet under et opgør i Husum vest for København. Det vil politiet dog hverken be- eller afkræfte.

Den afdøde mand har ifølge Berlingskes oplysninger dansk-kurdiske rødder og er vokset op i København. Han er tidligere Bandidos-supporter og blev for fire år siden dømt for besiddelse af to skarpladte våben, som gav en dom på to et halvt års fængsel.

Kæmpede mod IS i Syrien

Ifølge Berlingskes oplysninger har den 24-årige mand tidligere kæmpet mod terrororganisationen Islamisk Stat for den kurdiske milits YPG i Syrien.

Han tog efter sigende til Syrien i 2016, hvor han kæmpede mod IS under de Syriske Demokratiske Styrkers fane, blandt andet i Islamisk Stats daværende hovedsæde Raqqa. Inden den nu skuddræbte tog af sted, skulle han have modtaget forskellige former for træning i blandt andet håndtering af skydevåben.

Det er ifølge dansk lov forbudt at rejse i krig i Syrien, uanset hvilken side man kæmper på. De Syriske Demokratiske styrker er støttet af den koaltion, Danmark er med i, som blandt andet har støttet militisen med luftangreb.

Den afdøde tog ifølge Berlingskes oplysninger til Syrien, fordi han var modstander af Islamisk Stat og bevægelsens undertrykkelse af den civile befolkning i Syrien.