Skud affyret under røveri - spinkle sorte mænd flygtede

Natten til mandag er der blevet affyret skud under et røveri i en privat spilleklub i Vejle, oplyser Sydøstjyllands Politi til TV Syd.

Ingen kom tilsyneladende til skade under røveriet.

Det var kort efter klokken 02.30, at to maskerede mænd trængte ind i klubben på Vindinggård Ringvej 1 i Vejle. Her truede de en håndfuld gæster med både en kniv og en pistol.

Ifølge Sydøstjyllands Politi samlede røverne de tilstedeværendes punge og mobiltelefoner sammen, men pludselig opstod der tumult, da nogle af spillerne forsøgte at overmande de to røvere.

Det var i den forbindelse, at den ene røvers pistol gik af - dog uden at skuddet ramte og sårede nogen.

Efter tumulten tog de to røvere flugten og kørte bort i en lille sort bil medbringende et udbytte på et ukendt kontant beløb.

Begge røvere beskrives som unge og spinkle og afrikansk af udseende. De talte dansk sammen og er cirka 175-180 centimeter høje.

- Og så var de maskeret med sorte skimasker og iført sort tøj, sko og handsker. Vi hører gerne fra folk, der har set noget mistænkeligt både før og efter røveriet i området, siger vagtchef Jørn Bystrup til TV Syd.

/ritzau/