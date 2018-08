Skolerne har også et ansvar for børns post-ferie-blues

Det er ikke kun forældrenes ansvar, når familiens poder døjer med skoletræthed oven på en lang sommerferie.

Landets skoler bør også yde en indsats for at få ferieramte børn sikkert tilbage på skolebænken igen.

Det siger autoriseret klinisk psykolog Asger Nymann Nielsen, der blandt andet behandler børn og unge med angst og depression.

»Vi befinder os i en periode lige nu, hvor man taler meget om skolevægring og angst hos børn. Her ved vi, at man kan afhjælpe meget af det, hvis man får skabt nogle rammer, som gør, at børnene føler sig mere trygge, når de kommer tilbage fra ferie,« fortæller Asger Nymann Nielsen.

Fakta: Post-ferie-blues Begrebet dækker over en tilstand, som mange børn og unge oplever oven på en lang ferie - typisk sommerferien.

Tilstanden viser sig som regel i form af nedtrykthed og lavt energiniveau, men for nogle kan den også udvikle sig til en decideret depression.

Post-ferie-blues plejer for de fleste at gå væk, et par uger efter ferien er overstået. Kilder: Dorthe Rindbo, Asger Nymann Nielsen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Ifølge ham handler det om, at man som lærer interesserer sig for, hvad der sker uden for skolen, og fortæller børnene klart, hvad der skal foregå i løbet af ugen, så de får et overblik.

»Skolen kan let blive enormt uoverskuelig, når man som barn kommer fra en hverdag, hvor der enten har været et meget stramt aktivitetsprogram, eller hvor det hele har sejlet lidt,« påpeger Asger Nymann Nielsen.

Netop overblikket vil ikke blot afhjælpe børn med post-ferie-blues, som fænomenet kaldes. Det vil også kunne gavne trivslen hos landets skoleelever på længere sigt, vurderer Dorthe Rindbo, der er forfatter og underviser i personlig effektivitet.

»Jeg undrer mig over, at folkeskolen helt generelt ikke lærer børnene, hvordan man planlægger og strukturerer sin dag og de opgaver, man skal lave - både i forhold til sin tid og energi,« lyder det fra Dorthe Rindbo.

Hun foreslår, at man eksempelvis indfører landets skoleelever i, hvordan man bruger et simpelt redskab som at lave en to-do-liste.

»Helt ned i folkeskolen øser vi opgaver på dem i forskellige fag, men vi giver dem ikke et eneste værktøj til at holde styr på alle de ting, de skal. Min oplevelse er, at børn generelt er med på at planlægge, så der ligger et klart potentiale her,« siger Dorthe Rindbo.

/ritzau fokus/