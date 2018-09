Skoleleder siger, at sex-nomineringer kom bag på lærerne – men de har fundet sted i mindst tre år

Onsdag satte skoleleder på Munkekærskolen i Solrød Carsten Hansen sig ved tastaturet og skrev en besked til sine elevers forældre.

»Kære alle,« begynder beskeden, som er slået op på skolens online-opslagstavle:

»Flere medier fortæller i dag, at lærere på en række skoler – herunder Munkekærskolen – har ladet sig nominere til 9. klassernes Awardshow,« fortsætter beskeden med henvisning til Berlingskes historier om lærere, der i forbindelse med sidste skoledag lader sig nominere i kategorier med seksuelle undertoner.

I det konkrete tilfælde havde fire 9. klasser i forbindelse med sidste skoledag nomineret lærere og lærervikarer på Munkekærskolen i kategorierne »Årets vil du med mig hjem« og »Årets Tilf« (Teacher I’d like to fuck, red.).

Lærerne medvirkede i fire forskellige videoer, som blev vist på storskærm i skolens idrætshal foran 7., 8. og 9. klasse samt lærere og vikarer og siden lagt på videodelingstjenesten Youtube, hvor de er blevet set af titusindvis.

Men det kom bag på lærerne, for de vidste ikke, hvilken sammenhæng de stillede op og blev brugt i, lyder forklaringen fra skolelederen.

»Lærerne har været i den tro, at der var tale om »Årets lærer«. Det viser sig efterfølgende, at nogle videoer har haft en seksuel undertone, hvilket lærerne og skolens ledelse tager stærkt afstand fra,« skriver Carsten Hansen.

Pelsjakke og numseryst

Nu viser det sig imidlertid, at de pågældende kategorier har eksisteret i flere år, ligesom flere af de samme lærere og lærervikarer har ladet sig nominere i kategorierne år efter år.

Det kan Berlingske fortælle efter at have været i kontakt med tidligere elever fra Munkekærskolen, ligesom avisen er kommet i besiddelse af nomineringsvideoer fra sidste skoledag i 2015 og 2017, hvor kategorierne også indgår. Efterfølgende har en tidligere elev med kendskab til videoerne i 2016 over for Berlingske bekræftet, at kategorierne også var med det år.

Sagen kort 31. august 2018. B.T. bringer historier om en puttemiddag på Rungsted Gymnasium, hvor 1. g-piger fik til opgave at slikke flødeskum af 3. g-drenges overkroppe, rive BHer af hinanden, og stikke en agurk med et kamera ned i halsen. 4. september 2018. Berlingske afdækker, hvordan puttemiddage er et udbredt fænomen på gymnasier nord for København, og hvordan middagene promoveres på Youtube. Avisen er bekendt med 8 gymnasier, hvor puttemiddage er en fast tradition. Puttemiddage har det til fælles, at gymnasiets ældste elever udvælger en eksklusiv gruppe af 1. g-elever til en middag, der ofte bærer præg af seksualiserede lege og ritualer. 1. g-eleverne udvælges blandt andet på baggrund af udseende. 4. september 2018. B.T. fortæller, at 3. g-drenge på Lyngby Handelsgymnasium Knord har sendt en puttemiddaginvitation til en gruppe 1. g-piger, hvori pigerne bliver bedt om at møde op “uden hår på kussen”. 9. september 2018. Berlingske fortæller, at 9. klasser på en række skoler nominerer elever ned til 3. klasse i kategorier som “Gid, du var ældre”, “Vi ringer, når du bliver 18” og “Årets upcoming”. Børnene filmes, og videoerne vises til sidste skoledag. Men flere videoer er også lagt på Youtube, hvor de er blevet set af titusinder. 11. september 2018. Berlingske afslører, at lærere også lader sig nominere i seksualiserede kategorier som “Vi ringer, når vi bliver 18”, “Årets vil du med mig hjem” og “Årets Tilf”, som er en forkortelse for teacher I’d like to fuck. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

I en video fra afgangsklasse 9.Z på Munkekærskolen i 2017 er tre lærere nomineret til »Årets Tilf«. Den første kandidat, en mandlig lærer, har svunget en pelsjakke over skulderen, mens han går imod kameraet. Han er omringet af tre piger, og da de nærmer sig kameraet, vender den ene pige ryggen til kameraet, går ned i knæ og ryster sin numse. Nik og Jay leverer underlægningsmusikken:

»For du' for lækker, lækker, lækker, lækker

Lækker, lækker, lækker, lækker, lækker«

To af de nominerede lærere i 2017 blev igen nomineret til afgangsshowet i 2018 – og må således være bekendt med de omtalte kategorier.

Det vil undre mig meget, hvis lærerne ikke er klar over, hvad de stiller op til, for det er de samme lærere, der bliver nomineret år efter år. Anna Deelman, Munkekærskolen, årgang 2015

Syv tidligere elever bekræfter over for Berlingske, at ansatte på skolen desuden godkendte kategorierne forud for sidste skoledag – herunder også de kategorier, der hidrørte lærerne. Tidligere har det tilmed været sådan, lærerne så de færdige videoer igennem, inden de blev vist på storskærm foran skolen.

De tidligere elever fortæller også, at de lærere, der vinder kategorien, bliver kaldt op på scenen for at modtage et diplom, hvor der står »Årets Tilf«.

Elever, der afsluttede 9. klasse på Munkekærskolen i sommer, betegner kategorierne »Årets Tilf« og »Vil du med mig hjem« som »en selvfølge« og som »en fast tradition på Munkekærskolen«. Eleverne understreger samtidig, at der altid har været en god stemning omkring videoerne.

Lærer kysser og svinger håret

Anna Deelman, der gik ud af Munkekærskolen i 2015, har set videoerne fra i år, og hun synes, nomineringerne er gået for vidt.

Hun fortæller, at lærerne så klassens nomineringsvideo igennem og godkendte indholdet, inden hendes sidste skoledag tilbage i 2015. Også dengang indgik kategorien »Årets Tilf«.

Derfor har hun svært ved at tro på skolelederens forklaring om, at lærerne har været uvidende om, hvilken kategori de blev fremstillet i.

»Jeg tænker, at det ikke passer. Det vil undre mig meget, hvis lærerne ikke er klar over, hvad de stiller op til, for det er de samme lærere, der bliver nomineret år efter år – så det kan vel ikke komme bag på dem hvert år?«

I videoen fra 2015 er det kun – modsat de nyere videoer – en enkelt kvindelig lærer, der medvirker i kategorien »Årets Tilf«. Hun er filmet på skolen, og det er tydeligvis tænkt som et morsomt og ironisk indslag, men læreren tager elastikken ud af sit blonde hår, svinger det rundt, og kysser ind i linsen. Hendes numse bliver også filmet, mens sangen »Bootylicious« af Destiny’s Child spiller som underlægning:

»I don't think you' ready for this jelly

I don't think you' ready for this jelly

I don't think you' ready for this

'Cause my body' too bootylicious for ya babe«

Den kvindelige lærer, der medvirkede kategorien i 2015, er ifølge skolens hjemmeside fortsat medarbejder på skolen – og må derfor formodes at have haft kendskab til kategorien forud for dette års nomineringer.

Anna Deelman mener, at tiden måske er inde til at afskaffe traditionen.

»Det har taget en lidt mærkelig drejning. Da vi lavede det, var det meget mere sjovt og uskyldigt, end hvad det er blevet til nu.«

Emma Mikkelsen afsluttede også 9. klasse på Munkekærskolen i 2015. Hun bekræfter ligeledes over for Berlingske, at videoen blev godkendt af lærerne forud for sidste skoledag, hvor den blev vist i skolens hal.

»Lærerne står der jo også under hele nomineringsshowet, så det vil komme rigtig meget bag på mig, hvis de ikke havde nogen som helst idé om, at kategorien »Årets Tilf« eksisterer,« siger hun.

Emma Mikkelsen har på Youtube set videoer fra skoleafslutningen på Munkekærskole i 2017 og 2018.

»Jeg kan se, at det er de samme lærere, der bliver nomineret igen og igen. Det er ansigter, jeg kender, fra da jeg var elev. Så de ved jo godt, at de er nominerede.«

Det er min og lærernes opfattelse, at lærerne i skoleåret 2017/2018 medvirkede i elevernes video i den tro, at der var tale om kategorien »Årets Lærer«. Carsten Hansen, skoleleder Munkekærskolen

Hun mener ligesom Anna Deelman, at videoerne har taget en uheldig drejning de seneste år:

»Da vi var elever, var det meget uskyldigt. Vi havde det super sjovt, og det havde lærerne også. Og der var ingen tvivl om, hvad vores forhold var til lærerne«, siger hun: »Nu kan jeg for eksempel se, at nogen for sjov, men uden at læreren ved det, tager hånden ned til hendes numse. Det, synes jeg, er langt over grænsen. Det har virkelig taget overhånd.«

Skoleleder tilbageviser

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra skoleleder Carsten Hansen hele ugen, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Han skriver dog i en sms:

»Det er min og lærernes opfattelse, at lærerne i skoleåret 2017/2018 medvirkede i elevernes video i den tro, at der var tale om kategorien »Årets Lærer«. Vi tager selvfølgelig ved lære af situationen, og vi kommer fremover ikke til at tillade nomineringsvideoer.«

Berlingske har stillet Carsten Hansen en række opfølgende spørgsmål: Hvordan kan lærerne være i den tro, at de blev nomineret til »Årets Lærer«, når kategorien »Årets Tilf« har eksisteret siden 2015 på Munkekærskolen? Elever fortæller, at lærere på forhånd godkendte kategorierne og gennemså videoerne. Så hvordan kan de ikke være vidende om kategorier som »Årets Tilf«? Flere lærere har været nomineret til »Årets Tilf« år efter år. Må de ikke formodes at kende til kategorien?

Til det skriver Carsten Hansen i en sms:

»Vi har på forhånd talt med eleverne om kategorierne, hvor vi har understreget, at bl.a. Kategorierne »Tilf« og »Årets Røv« under ingen omstændigheder skulle indgå i videoen. Jeg har hverken set eller godkendt videoerne på forhånd, og lærerne oplyser til mig, at de heller ikke har set/godkendt videoerne«.

Carsten Hansen indtrådte som skoleleder i 2016 og har dermed været øverste leder under sidste skoledag i 2017 og 2018.