Skib på grund ved Helsingborg: I en halv time prøvede hele Øresund at vække »umådeligt beruset« kaptajn

Sent fredag aften gik et fragtskib på grund syd for Helsingborg, efter myndigheder og skibe i nærheden havde prøvet at vække kaptajnen, som politiet fandt i »umådeligt beruset« tilstand.