Skandaløst ringe Britney Spears får tæsk af anmelderne

Skanderborg. - Havde man kun købt billet til Smukfest for at se Britney Spears i år, bør man straks bede om pengene igen.

Sådan lyder konklusionen i B.T.'s anmeldelse af den 36-årige popstjerne, der onsdag aften gav koncert på Smukfest i Skanderborg.

Ifølge B.T. leverede Britney Spears nemlig en "skandaløst ringe" optræden, og avisen kvitterer da også med blot en enkelt stjerne.

- Sikke en omgang skingert, upersonligt freakshow den for længst fallerede amerikanske popstjerne serverede i bøgeskoven.

Ifølge B.T. spillede hun tidligt i koncerten nogle mislykkede versioner af hitsene "Oops!...I Did It Again" og "...Baby One More Time".

- Herefter begyndte den store folkevandring, så det de sidste tre kvarter var nemt at gå helt op foran til scenen, skriver B.T.

Også Ekstra Bladet giver blot en enkelt stjerne til popikonet.

- Engang var Britney Spears en af popverdenens allerstørste stjerner. Sådan er det ikke længere. Hun har i flere år lignet et færdigt ikon. På Smukfest virkede hun helt færdig, skriver Ekstra Bladets anmelder.

- Gennem 90 pinefuldt lange minutter fik man ondt af både Britney, publikum og sig selv. Det var nærmest tragisk. Snøft, lyder det videre.

Britney Spears var et af de store udenlandske navne på årets Smukfest. Senere på ugen spillere blandt andre Post Malone og Kendrick Lamar.

/ritzau/