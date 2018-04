Skæbnetimer: Anders Bondo iler tilbage efter møde med baglandet

OK18-forhandlingerne om overenskomst for offentligt ansatte er tilsyneladende ved at gå ind i en afgørende fase.

Lærerformand og chefforhandler på den kommunale side, Anders Bondo Christensen, forlod lidt over midnat Hotel Phoenix, hvor han siden kl. 22 har siddet i møde med Danmarks Lærerforenings Hovedbestyrelse. Det skriver flere medier.

Ifølge Ekstra Bladet kom Anders Bondo Christensen bogstavelig talt løbende ud fra Hotel Phoenix, hvor han lige nåede at sige et par enkelte ord til de fremmødte journalister, inden han fortsatte mod Forligsinstitutionen, der ligger på Sankt Annæ Plads i København, kun få hundrede meter fra hotellet.

På spørgsmålet om, hvad han havde fået ud af mødet, lød svaret ifølge TV 2:

»En rigtig god snak«.

Det forlyder ikke, hvad baggrunden var for Bondos møde med baglandet, men det er en del af forhandlingsprocessen, at hovedbestyrelsen skal orienteres forud for henholdsvis et forlig eller forlis.

Til Politiken siger formand for FOA, Mona Striib, at forhandlingerne bevæger sig ind i en meget afgørende fase:

»Jeg synes, vi er på vej ind i de sidste afgørende faser. Der er en mulighed for et forlig. Men det kan gå begge veje. Du kan kalde mig forsigtig optimist«.

FOA-formanden befinder sig i øjeblikket i Forligsinstitutionen, hvor de øvrige forhandlere for øjeblikket er i venteposition.

»Jeg tænker, at jeg kommer til at se solopgangen, før der lander noget konkret. Men vi er i en meget afgørende fase,« siger Mona Striib til avisen.

En af de såkaldte »knaster« i forhandlingerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagernes fagforbund er spørgsmålet om netop lærernes arbejdstid.

I dag er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb efter sammenbrudte forhandlinger og en længerevarende lockout af lærerne i 2013.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det ikke parterne at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Men forud for de aktuelle forhandlinger har organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner gjort det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale.

De offentligt ansattes forhandlere er gået til overenskomstforhandlingerne 2018 med et krav om fastere regler for arbejdstiden. Et af de forslag, der har været mest fremme, er kortere normperioder end den nuværende årsnorm – eksempelvis en kvartalsnorm eller en månedsnorm.

Læs også Forstå kampen om den betalte spisepause: Betaler du selv for din?

Siden lovindgrebet i 2013 har 72 ud af 98 kommuner dog indgået lokale aftaler om lærernes arbejdstid. Eksempelvis i Ballerup Kommune, hvor man ifølge altinget.dk har givet lærerne en ramme på 294 timer om året, hvor de selv kan bestemme, hvor de vil arbejde. Men Frederikshavn Kommune er den eneste kommune, der har ændret på årsnormen i deres aftale med lærerne.

Tidligere på dagen torsdag lød der positive toner fra Anders Bondo Christensen, da han ankom til Forligsinstitutionen.

»Det var godt, vi kom et skridt videre i går. Det skal vi bygge videre på i dag,« sagde han.

Natten til onsdag blev der lavet en delaftale på det regionale område for LO-forbundene og socialrådgiverne.

Hvis lærernes arbejdstid kommer på plads, er den sidste reelle »knast« i forhandlingerne formentlig spørgsmålet om den betalte frokostpause.

Fristen for at indgå en forligsaftale udløber ved midnat 1. maj, og lykkes det ikke parterne at blive enige før deadline, har parterne varslet lockout og strejke.