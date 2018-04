Skader på hovedet øger risikoen for demens

Ny forskning viser, at skader på hovedet øger risikoen for, at man senere i livet udvikler demens.

Forskere fra Aarhus og København har undersøgt data fra knap 2,8 millioner danskere og set på sammenhængen mellem hovedskader og demens.

På den baggrund konkluderer forskerne, at personer, som har været udsat for et hovedtraume, har 24 procent højere risiko for at udvikle demens sammenlignet med dem, der ikke havde slået hovedet.

»Det peger på, at man skal tage det at slå hovedet meget mere alvorligt, end man måske har gjort hidtil,« siger overlæge Jakob Christensen, Aarhus Universitetshospital.

»Jo alvorlige hovedskaden er, jo større er risikoen for demens på lang sigt,« siger Jakob Christensen.

Læs også Fem gode råd: Sådan nedsætter du din risiko for demens

Det er ikke bare cyklister, der har en særlig risiko for at pådrage sig hovedskader.

Det gælder også personer, der dyrker kontaktsportsgrene som håndbold, fodbold og boksning.

»Når man har med unge mennesker at gøre, som slår hovedet under sport, er det vigtigt, at det sker i mindst muligt omfang.«

»Og hvis det sker, skal man sørge for at komme sig, før man går videre med sin sportsgren,« siger Jakob Christensen.

Han mener, man skal styre uden om sportsgrene, hvor man bevidst søger efter at slå modparten bevidstløs.

Læs også Nu knækker kurven: Demens er på retur blandt danskerne

Har man først slået hovedet, kan man selv være med til at mindske risikoen for senere demens.

»Hvis man har slået hovedet, skal man prøve at undgå nogle af de andre risikofaktorer, altså for højt kolesteroltal og for højt blodtryk.«

»Man kan også begrænse sit alkoholindtag og stoppe med at ryge,« siger han.

Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Lancet Psychiatry.

/ritzau/