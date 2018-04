Singapore-chef anklages for at ruinere OW Bunker

Læs mere om OW Bunker-forløbet her:

Marts 2014:

OW Bunker bliver børsnoteret. Udbudskursen er på 145 kroner per aktie, hvilket giver selskabet en markedsværdi på 5,9 milliarder kroner.

5. november 2014:

* OW Bunker meddeler, at man har lidt et potentielt tab på 125 millioner dollar grundet påstået svindel i datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore.

En opgørelse viser, at selskabet har urealiserede tab på 150 millioner dollar i forbindelse med "risk management"-kontrakter.

7. november 2014:

* Selskabet oplyser, at det ikke har været muligt at finde en holdbar løsning. Det indgiver derfor konkursbegæring ved skifteretten i Aalborg.

* Selskabet går konkurs, og investorer og aktionærer mister alt.

Juli 2017:

* Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - også kaldet Bagmandspolitiet - rejser tiltale mod en daværende chef for datterselskabet Dynamic Oil Trading.

Han tiltales for groft mandatsvig ved i perioden fra 2013 til 2014 at have tilladt kreditter til en af virksomhedens kunder for over 150 millioner dollar, selv om han kun havde bemyndigelse til at give kredit på op til 10 millioner dollar.

4. april 2018:

* Straffesagen mod den tidligere chef for Singapore-afdelingen indledes ved Retten i Aalborg.

* Ifølge Børsen venter otte sager om erstatningskrav mod den tidligere ledelse, selskabets ejer, investeringsbankerne bag børsnoteringen og revisionshuset Deloitte.

* Tre af de otte sager er anlagt af konkursboerne efter OW Bunker, der samlet kræver 2,2 milliarder kroner i erstatning.

* Dertil kommer tre sager anlagt af danske pensionskasser på samlet små 800 millioner kroner.

* En gruppe udenlandske pensionskasser samlet af konsulenthuset Deminor kræver 532 millioner kroner i erstatning af investeringsbankerne Carnegie og Morgan Stanley.

* Endelig har en forening med 2400 aktionærer anlagt et gruppesøgsmål på 317 millioner kroner.

Kilder: Anklageskriftet, Berlingske, Jyllands-Posten, Børsen.

/ritzau/