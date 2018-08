Simon Andersen bliver nyhedschef på Berlingske

Her skal Simon Andersen være leder af Berlingskes newsroom og på tværs af organisationen drive stærke journalistiske historier frem, som sikrer Berlingske klar profil og høj relevans for netop Berlingskes læsere.

»Simon Andersen er en meget stærk journalistisk kraft, som har et veludviklet kompas for, hvad Berlingskes læsere interesserer sig for. Berlingske står midt i en transformation. Vi ønsker et langt klarere digitalt fokus, og vi vil skærpe vores profil som et medie, der tager vores målgruppe meget seriøst. Begge dele er jeg sikker på, at Simon kan være med til at sætte fuld damp på,« siger Berlingskes chefredaktør Mette Østergaard.

»Benhård kamp om opmærksomhed«

Simon Andersen har tidligere været reporter på Jyllands-Posten, i en årrække lektor i journalistik ved Roskilde Universitet, redaktionssekretær og redaktør i Danmarks Radio, nyhedschef på dagbladet B.T. og senest nyhedschef ved Radio24syv.

Han ser frem til at skulle være med til at drive Berlingske fremad i en meget foranderlig medievirkelighed, som han også tror rummer store muligheder.

»På de sociale medier har folk ikke bare egne meninger, men egne fakta. Debatterne her er ofte frugtesløse, deprimerende og skadelige, mens fakta er få – det vil folk for alvor få øjnene op for i løbet af meget få år. Derfor er jeg sikker på, at mange vil søge tilbage sig mod den klassiske, ordentlige, troværdige nyhedsformidling og den begavede debat. Her har Berlingske en enestående chance for at være den avis, mange vælger, for her er garanti for uforfærdet, sandfærdig journalistik og reportage, og jeg er stolt og ydmyg over at få chancen for at kunne være med til at udvikle Berlingskes nyhedsjournalistik,« siger den kommende nyhedschef på avisen og tilføjer:

»Kampen om opmærksomheden er benhård. De læsere, Berlingske henvender sig til, har en million ting at bruge deres tid på, og derfor er den største udfordring at levere journalistik, der er så præcis og relevant, at læserne ikke kunne drømme om vælge den fra. Det kræver arbejde. Berlingske skal forbedre sin dækning på en række områder, så journalistikken rammer målgruppen bedre, og kvaliteten af de enkelte historier skal være så høj, at læserne ikke vender nyhedsformidlingen ryggen i forvirring over verdens tilstand.«

Simon Andersen vil indgå i Berlingskes redaktionelle ledelsesgruppe og referere til chefredaktør Mette Østergaard.

Han forlader sin stilling på Radio 24Syv ved udgangen af september.