Sigtet i sag om dødeligt overfald flygter fra retten

Politiet fik torsdag et gennembrud i sagen om et dødeligt overfald ved et autoværksted i Rødovre, der fandt sted i starten af marts.

Københavns Vestegns Politi anholdt den 20-årige Malik Aissou, som sættes i forbindelse med overfaldet, men da man ville kræve ham fængslet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup fredag morgen, lykkedes det ham at flygte.

Han hoppede ind i en sort VW Golf, der holdt ventende, og bilen kørte herefter fra stedet, fortæller politikommissær Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

»Det må ikke ske«, konstaterer den tydeligt ærgerlige efterforskningsleder.

»Der er nogle, der har fået en skideballe, da de kom hjem.«

Politiet efterlyser derfor den 20-årige mand samt den sorte bil, der har registreringsnummer BX 13.718.

Malik Aissou beskrives som en mand på 20 år, 171 centimeter høj og spinkel af bygning. Han har langt sort, krøllet hår i hestehale. På tidspunktet var han iført mørk trøje, sorte joggingbukser med hvide striber og sort kasket.

»Vi hører gerne fra vidner, som har set den sorte Golf eller personerne i den før, under eller efter flugten ved retten. Ser nogen Malik Aissou, så kontakt nærmeste politi«, siger Ole Nielsen.

I et grundlovsforhør fredag eftermiddag kræves Malik Aissou igen fængslet. Denne gang sker dog in absentia, da han jo ikke er til stede. Det sker for, at politiet kan efterlyse ham internationalt.

Den 20-årige blev anholdt på sin bopæl torsdag formiddag.

To politifolk transporterede ham fredag morgen fra Vestre Fængsel til Retten i Glostrup, og da de var på vej ind i retten, lykkedes det altså Malik Aissou at flygte ind i bilen, der holdt ventende.

»Det må ikke ske, men man håndterer mange anholdte i løbet af et politiliv. Det er jo en stille og rolig ung mand, som man har siddet og snakket med i bilen på vej derind. Og så sker det,« siger Ole Nielsen.

Overfaldet på Korsdalsvej, som den 20-årige sættes i forbindelse med, fandt sted den 5. marts. Nogle dage senere døde et 33-årigt mandligt offer, der var britisk statsborger.

En 36-årig mand sidder i forvejen fængslet i sagen. Desuden er tre fængslet in absentia - altså uden at være til stede - så politiet har kunnet efterlyse dem internationalt.

/ritzau/