Her er, hvad vi ved om regeringens indsats mod parallelsamfund

Overblik: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ventes inden længe at præsentere et historisk politisk udspil, der skal gøre op med parallelsamfund i Danmark. Udspillet udgør et brud med hidtidige indsatser mod parallelsamfund ved at fokusere på konkrete områder i landet.