Side 9-pigen, kanel-angreb og værtshusrøg: Her er syv danske traditioner, der undrer svenskerne

Selvom Danmark og Sverige er så tætte naboer, at vi flere steder kan se over til hinanden, er der store forskelle på vores vaner og traditioner. Det mener i hvert fald det svenske medie Expressen, som har lavet en liste over syv mærkelige vaner og traditioner, danskerne har – som giver anledning til hovedrysten på den anden side af Øresund.

1. Talsystemet

En af de danske ting der forvirrer svenskerne, er det danske talsystem. Svenskerne udtaler tal ligesom englænderne, hvor tallet på den første placering læses først. 75 udtales fx sjuttiofem, og det giver derfor panderynker, når svenskere får refereret telefonnumre eller andre talkombinationer fra danskere.

2. Side 9-pigen

Det undrer også i nabolandet, at det fortsat er muligt dagligt at finde letpåklædte kvinder i en af landets store aviser. Mens den britiske tabloidavis The Sun for længst har sløjfet konceptet og tyske Bild for nyligt har gjort det, holder Ekstra Bladet troligt fast i deres letpåklædte side 9-pige.

3. Kanel-angreb

I Sverige kan de næsten ikke tro, at der i (visse egne af) Danmark er tradition for, at man kaster krydderi efter sine ugifte venner på fødselsdage. Ved 25 år er det kanel, der ifølge traditionen bliver kastet, og ved 30 år bruges peber til at markere, hvis fødselaren er uden mage.

4. Værtshusrøg

Svenskerne undrer sig over, at Danmark – der på mange måder har været foregangsland, når det gælder rygeforbud på offentlige steder – tillader rygning på små bodegaer og beværtninger på under 40 m2. »Smart tænkt, Danmark. I stuver flere rygere sammen i mindre lokaler. Host host,« lyder det.

5. Overlegne tv-serier

Lidt misundelse er også at spore på den svenske liste. For danske tv-serier som Matador, Rejseholdet, Borgen og Forbrydelsen får svenskerne helt ud på kanten af sofaerne, og de både undrer sig og ærgrer sig over, at det alle er serier udtænkt i samme lille land – og desværre ikke i deres eget.

6. Slap af med hyggen

Det er fint, at danskere kan have det sjovt, grine højt og gå til den med både mad og drikke, »men behøver I gøre det hele tiden og hver gang, vi svenskere er på besøg?« spørger journalisterne, der med et glimt i øjet opfordrer danskerne til at skrue lidt ned for hyggen, så de mere forsigtige svenskere føler sig bedre tilpas.

7. Grisehaler

Til den mere alvorlige del: I Sverige har det været forbudt at klippe grises haler af i de seneste 30 år og for 15 år siden lavede EU et direktiv om halekupering af grise. Et direktiv, Danmark stadig overtræder ved rutinemæssigt at afklippe grisehaler, hvilket vi også flere gange er blevet kritiseret for.